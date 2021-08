Mūsdienīga redzes korekcija

Lai uzlabotu redzes asumu, daudzi cilvēki izvēlas mīkstās kontaktlēcas. To lietošana ir ērtāka nekā briļļu, tās nodrošina asāku redzi, ir kombinējamas ar saulesbrillēm un ir efektīvas neatkarīgi no laika apstākļiem. Redzes veselība ir atkarīga no regulāras kontaktlēcu kopšanas un to drošas lietošanas.

Mīksto kontaktlēcu veidi

Mīkstās kontaktlēcas tiek ražotas no hidrogēla un silikona hidrogēla.

Hidrogēla lēcas ir ērtas lietošanā, tās ir labi saderīgas ar acs audiem un tām ir augsts mitruma līmenis. Ārsti neiesaka valkāt hidrogēla lēcas ilgāk par astoņām stundām, jo caur tām acu audi tiek mazāk apgādāti ar skābekli. Šādas lēcas ir obligāti jāizņem pirms gulētiešanas.

Silikona hidrogēla kontaktlēcas tiek ražotas no divu veidu polimēriem – silikona un hidrogēla. Mitruma līmenis šāda veida lēcām ir zemāks, bet skābekļa caurlaidība augstāka. Silikona hidrogēla kontaktlēcas var valkāt nepārtraukti veselu mēnesi.

Novērtē speciālista padomu

Izvēloties kontktlēcas, noteikti jākonsultējas ar acu ārstu vai optometristu. Speciālists ieteiks piemērotāko variantu, ņemot vērā jūsu acs formu, redzes pasliktināšanās pakāpi, materiālu panesību, kā arī dzīvesveidu.

Mīkstās vienreizējas kontaktlēcas ir labākā izvēle no higiēnas un drošības viedokļa. Tās neprasa īpaši kopšanu, reti rada iekaisumus un citas komplikācijas, taču ir dārgākas par cita veida lēcām.

Atkārtoti lietojamās kontaktlēcas rūpīgi jākopj un jādezinficē, izmantojot speciālu šķīdumu.

Uzsākt kontaktlēcu lietošanu vēlams acu ārsta uzraudzībā, jo ir jāiemācās tās pareizi valkāt un noņemt. Ieteicams kontaktlēcas iegādāties tikai specializētās tirdzniecības vietās. Pirms lietošanas uzmanīgi jāizlasa instrukcija un jāievēro tur norādītie lietošanas noteikumi. Ja acīs parādās graušanas vai diskomforta sajūta, kontaktlēcas ir jānoņem.

Lai novērstu radušos sausuma sajūtu acīs, jālieto mitrinoši acu pilieni. Kontaktlēcu valkašānas laikā acis ir jutīgākas nekā bez tām. Izvairieties no putekļu iekļūšanas acīs un nenēsājiet lēcas slimības laikā, īpaši, ja to pavada drudzis.

Iegaumē!

Kontaktlēcās nedrīkst iet dušā, peldēties, atrasties piedūmotās telpās. Nedrīkst pieļaut dezodorantu, laku un citu aromatizētu produktu nokļūšanu acīs.

Varēsiet veiksmīgi valkāt kontaktlēcas, ja tās pareizi uzglabāsiet un tīrīsiet. Regulāri veiciet acu veselības pārbaudes un noteikti ievērojiet speciālista ieteikto lēcu nēsāšanas režīmu.