Nesit stiklu, ja nevari atvērt savu auto

Katram autovadītājam pakausī vienmēr ir bažas par to, vai mašīnu, novietojot autostāvvietā, šoferis atcerējās aizslēgt. Kamēr lielākoties mašīnas aizslēgšana visiem ir kļuvusi jau par refleksu un šīs bažas reti kad ir pamatojamas, arī pati mašīnas aizslēgšana var būt problēmas cēlonis. Neskatoties uz to, vai mašīnai ir pilnīgi elektroniska slēdzeņu sistēma, vai arī daļēji vai pilnīgi mehāniska, pastāv vairāki riska faktori, kas var radīt situāciju, kad vairs netiekat savā automašīnā. Tikai daži no tiem:

Bojājumi elektronikā vai centrālās atslēgas mehānismā

Pazaudētas vai mašīnā ieslēgtas atslēgas

Sabojājusies vai sabojāta slēdzene

Bojātas atslēgas

Aizsalušas durvis vai slēdzene

Citas ķibeles mašīnas elektronikā

Pašas slēdzeņu problēmas nereti nav tā dārgākā daļa. Tas, kā mēs izvēlamies veikt durvju atvēršanu ir moments, kurā visvairāk cilvēki nokļūdās. It īpaši ja problēma ir tik niecīga kā automašīnā ieslēgtas atslēgas, nereti pirmā reakcija ir izsist lētāk nomaināmo logu un domāt par to brīdī, kad ir vairāk laika.

SOS durvju atvēršanas serviss Atslegumeistars.lv norāda – ja vien tas nav dzīvības un veselības drošības jautājums, mehāniska durvju atvēršana vai slēdzenes remonts ir drošāks un lētāks veids, kā nodrošināt durvju atvēršanu. Šī servisa atslēdznieki ir specializējušies visdažādāko tipu slēdzeņu atvēršanā – gan auto, mājokļa, gan seifu un norāda, ka jebkura slēdzene ir atverama, sliktākajā gadījumā - izņemama.

Uzticot durvju atvēršanu profesionāļiem jūs nodrošināsiet to, ka mašīnai nebūs jebkādu citu bojājumu, darbs tiks maksimāli ātri paveikts un slēdzene pēc tam būs pilnā darba kārtībā. Atslegumeistars.lv SOS durvju atvēršanas speciālisti strādā izsaukuma režīmā – tas nozīmē, ka jebkurā diennakts laikā varat saņemt profesionālu durvju atslēgšanas palīdzību.

Iesakām ierakstīt numuru +37126577725 savā telefonā, lai vajadzības gadījumā jūs varētu sazināties ar servisu, nemēģinot to atkal atrast internetā. Nosūtiet problēmu un slēdzenes attēlu, izmantojiet WhatsApp un ātri saņemiet durvju atvēršanas cenas piedāvājumu. Pēc tam, speciālisti nekavējoties izbrauks pie jums. Vienīgais, ar ko jums jārēķinās – jāspēj pierādīt auto piederība jums.