Noderīgi ieteikumi, kas palīdzēs iekārtot mājas ofisu

Šī brīža notikumi visā pasaulē daudzu cilvēku ikdienu ir ļoti mainījuši. Liela daļa cilvēku ir sākuši strādāt no mājām, lai pasargātu gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus. Strādāšanai no mājām ir vairākas priekšrocības, piemēram, iespēja pašam plānot savu laiku vai ietaupīt naudu. Tomēr mājoklī ir nepieciešams iekārtot speciālu vietu, kura būs paredzēta Jūsu darbam. Kā to izdarīt un kas jāņem vērā? Raksta turpinājumā būs minēti vairāki noderīgi ieteikumi, kas ļaus Jums pavisam vienkārši iekārtot mājas ofisu.





Saprotiet, kas Jums nepieciešams

Pirms atvēlēt kādu vietu mājoklī vai pat visu telpu savam mājas birojam, nepieciešams sastādīt sarakstu ar nepieciešamajām lietām, lai mājas ofisu vispār varētu izveidot. Vispirms Jums noteikti vajadzēs rakstāmgaldu, datorkrēslu, kā arī datoru. Iespējams, Jums nepieciešams padomāt arī par kādām specifiskām lietām, kuras nepieciešamas Jūsu darba pienākumu pildīšanai.





Atrodiet vietu mājas ofisa ierīkošanai

Kad būsiet sastādījis sarakstu ar lietām, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi pildītu savus darba pienākumus, būs vienkāršāk atrast vietu, kur ierīkot ofisu. Vislabāk mājas ofisam izvēlēties to vietu, kura ir klusa un kurai piemīt zināms privātuma līmenis. Vislabāk, ja tā būs atsevišķa un necaurstaigājama telpa. Šis būs ļoti svarīgi, ja mājoklī bez Jums dzīvo vēl citi cilvēki.





Ieplānojiet vietu aprīkojuma novietošanai

Jāņem vērā, ka mājoklī, iespējams, nevarēs atvēlēt tik daudz vietas ofisam, kā esat pieradis savā darba vietā. Mājoklī tomēr ir ierobežota vieta, tāpēc varbūt vietas pietiks tikai tik daudz, lai novietotu rakstāmgaldu un krēslu. Tāpēc būs vien nepieciešama laba organizēšana.

Jums noteikti vajadzēs plānot vietu dažādu lietu uzglabāšanai, piemēram, rakstāmpiederumiem vai papīram. Ja vietas uz rakstāmgalda ir ļoti maz, tad jābūt īpaši radošam. Iespējams, kādas mapes ar dokumentiem būs jāglabā citā telpā. Taču jāņem vērā, ka lietām, kas tiek bieži izmantotas ikdienā, gan vajadzētu atrasties tajā pašā telpā un pēc iespējas tuvāk Jums, lai darbus varētu paveikt pēc iespējas raitāk.

Lai taupītu vietu, vajadzētu izvēlēties rakstāmgaldu ar vairākām atvilktnēm.





Padomājiet par apgaismojumu

Vislabāk būs, ja darbam izvēlēsieties to vietu mājoklī, kur ir pieejams vislabākais dabiskais apgaismojums. Taču uz to vien nevajadzētu paļauties, jo bieži vien papildus dabiskajam apgaismojumam, ir nepieciešams uzstādīt kādu apgaismes ķermeni.

Jums noteikti vajadzētu uz rakstāmgalda uzstādīt labu un piemērotu galda lampu. Neatkarīgi no izvēlētā apgaismojuma, jāpārliecinās, ka tas netraucē datora monitoram. Ja uz datora monitora radīsies nevajadzīgs atspīdums, tas radīs spriedzi acīm.





Ieguldiet vajadzīgajā aprīkojumā

Lai izveidotu mājas biroju, ļoti svarīgi ir izvēlēties pareizo aprīkojumu. Nekādā gadījumā nevajadzētu pieļaut kļūdu un sākt, piemēram, ar dekoratīvu elementu izvēli un uzstādīšanu. Protams, ir patīkami strādāt vizuāli pievilcīgās telpās, tomēr ar dekorēšanu nevajadzētu sākt. Sākumā nepieciešams ieguldīt vajadzīgajā aprīkojumā. Pirmkārt, naudas līdzekļus vajadzētu ieguldīt labā un kvalitatīvā rakstāmgaldā un datorkrēslā. Mūsdienās noteikti nebūs problēmu atrast savām vajadzībām piemērotu galdu un krēslu.

Otrkārt, nepieciešams investēt labā datorā, lai varētu paveikt visus savus darba pienākumus. Noteikti izvēlieties tādu datoru, kam ir laba veiktspēja, ietilpīga atmiņa, kā arī tādu, kas nodrošina stabilu interneta savienojumu.

Arī monitoram ir nozīme. Ja ikdienā nākas strādāt ar dažādām tabulām vai Excel programmu, tad vislabāk izvēlēties pēc iespējas lielāku monitoru, lai viss būtu pārskatāmāks.

Ja Jums nepieciešams uzglabāt daudz informācijas, tad ārējie cietie diski būs noderīgi, ja iekšējais cietais disks jau būs pilns ar informāciju. Ārējie cietie diski pieejami interneta veikalā 220.lv. Tāpat šajā veikalā ir pieejami arī citu veidu cietie diski. Atliek vien saprast, kādus Jūsu vajadzībām nepieciešams iegādāties.





Nosakiet darba laiku

Protams, strādāšana no mājām var būt nedaudz sarežģīta, tomēr, lai darbi ritētu uz priekšu un Jūs varētu paveikt savus darba pienākumus, Jums ir jānosaka savs darba laiks. Dienas vidū nevajadzētu kārtot māju vai mazgāt veļu, jo tas var izsist no darba režīma. Šīs lietas labāk atstājiet uz darba dienas beigām, kad visi steidzamie darbi būs paveikti.