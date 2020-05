Palodzes no mākslīgā akmens – ilgmūžīgs un pārdomāts risinājums

Ja piederat pie tiem cilvēkiem, kuri sava mājokļa labiekārtošanai vienmēr meklē pārbaudītus un kvalitatīvus risinājumus, tad mākslīgā akmens palodzes noteikti ir jūsu uzmanības vērtas. Mākslīgais akmens ir uz akrila bāzes veidots kompozītmateriāls, kas, pateicoties savām lieliskajām īpašībām, ļoti plaši tiek izmantots virtuvju un vannasistabu aprīkošanā. Tāpat no šī materiāla izgatavo arī palodzes.





Ja šobrīd vai nākotnē jums ir aktuāla mājokļa celtniecība vai remonts, tad noteikti ir vērts uzzināt, kāpēc izvēlēties tieši mākslīgā akmens palodzes .





Mākslīgais akmens ir noturīgs pret mitrumu

Tāpat kā virtuves un vannasistabas virsmas arī palodzes regulāri ir saskarē ar mitrumu. Tas rodas gan no telpaugiem, gan kondensāta. Tāpēc virsmai jābūt mitrumizturīgai. Mākslīgais akmens šajā ziņā ir ideāls risinājums, jo ir neporains un monolīts, līdz ar to neuzsūc šķidrumus un vielas, kas varētu to bojāt, saīsināt kalpošanas laiku un padarīt virsmu neestētisku. Šīs īpašības palodzi arī padara viegli kopjamu ar ierastajiem mājas tīrīšanas līdzekļiem.





Aizmirstiet par pelējumu uz palodzes

Pelējums uz palodzes ir viena no izplatītām problēmām, ar ko cīnās daudzos mājokļos, jo mitrums un pret to neizturīgs palodzes materiāls veicina labvēlīgu vidi pelējuma sēnītei. Protams, ka pelējums nav tikai estētiska problēma. Pelējums ir bīstams veselībai un var veicināt dažādu saslimšanu (visbiežāk elpceļu) rašanos un saasināšanos. Tāpēc pelējuma rašanos mājoklī nedrīkst pieļaut. Izvēloties palodzes no mākslīgā akmens, par to nebūs jāsatraucas, jo šis materiāls nepelē.





Nemainīga krāsa un izskats gadu desmitiem

Saules gaisma ir silta un patīkama, bet tā ir arī nesaudzīga pret interjera priekšmetiem un objektiem, kas atrodas tiešos tās staros. UV starojumā daudzi materiāli ar laiku izbalē un maina krāsu, kas, protams, nav patīkami. Mākslīgā akmens palodzes pat daudzu gadu desmitu laikā nemainīs savu krāsu un nezaudēs sākotnējo izskatu, neradot vajadzību jau pēc pāris gadiem domāt par palodzes nomaiņu.





Iespējams iestrādāt ventilācijas atveres

Mākslīgā akmens īpašības ļauj ražošanas procesā tajā iestrādāt dažādus funkcionālus risinājumus un elementus, tajā skaitā arī ventilācijas atveres, kas ļauj siltumam no radiatoriem vienmērīgi cirkulēt pa telpu, jo palodzei nav jābūt barjerai starp siltuma elementu un logu.





Augsta fiziskā un ķīmiskā izturība

Protams, palodzei jābūt ne tikai skaistai, bet arī funkcionālai un izturīgai, jo uz tās taču tiek novietoti telpaugi un dažādi interjera priekšmeti, kas var būt patiešām smagi. Mākslīgais akmens ir ar ļoti augstu fizisko un ķīmisko noturību, tāpēc spēs izturēt lielu smagumu, būs pasargāts no bojājumiem un dažādu vielu ietekmes.





Neierobežotas dizaina iespējas

Nenoliedzami, viena no lieliskākajām mākslīgā akmens īpašībām ir tā, ka iespējams radīt jebkādas dizaina, krāsu un toņu variācijas, pieskaņojoties mājokļa specifikai un saimnieka vēlmēm. Veicot precīzus mērījumus objektā, iespējams izgatavot ideāli piemērotu palodzi – tik garu un platu, cik nepieciešams, ar noapaļotām vai taisnām malām. Vienā gabalā iespējams izgatavot pat vissarežģītāko formu palodzes.





Mākslīgā akmens palodzes – ilgmūžīgs un izdevīgs ieguldījumus

Pieminētās īpašības nebūt nav vienīgās, kas piemīt šim materiālam. Mākslīgais akmens ir veselībai nekaitīgs, tam nav nekādu izgarojumu. Kā arī tas ir taustei patīkams un silts. Tas mākslīgo akmeni padara par lielisku izvēli mājokļa aprīkošanai, tajā skaitā arī palodžu izgatavošanai. Ņemot vērā, ka mākslīgā akmens palodzes uzticami kalpos vairākus gadu desmitus, tas ir izdevīgs un tālredzīgs ieguldījums, ja vēlaties mājokli veidot nevis dažiem gadiem, bet visam mūžam.