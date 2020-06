Pārsteidzoši fakti par eksotisko un gardo ēdienu – suši

Mūsdienās to var atrast gan lielveikalos, gan restorānos un pat kioskos – suši (sushi) ir pazīstams un iecienīts visā pasaulē. Protams, suši kvalitāte katrā no šīm vietām atšķiras, un tie, kas šo ēdienu patiesi izbauda, jau ir atraduši savus iecienītākos suši meistarus. Lai arī par suši ir dzirdējis teju ikviens, cik daudz mēs patiesībā zinām par to izcelsmi, īpašībām un nonākšanu līdz mūsu pusdienu galdam? Turpinājumā uzzini vairākus pārsteidzošus faktus par suši.





1.Suši satur dažādas vērtīgas sastāvdaļas

Suši ir lielisks Omega-3 taukskābju avots (sirds veselībai). Nori jeb jūraszāļu sastāvā ir jods (vairogdziedzera veselībai), kā arī šis ēdiens ir labs A vitamīna avots, kas nepieciešams imūnsistēmai un ādas veselībai.

2. Zemestrīce 1923. gadā ievērojami mainīja suši nozīmi

Sākotnēji suši Japānā tika uzskatīts par ielu ēdienu, taču zemestrīce 1923. gadā izmainīja šo pieņēmumu, jo dabas katastrofas rezultātā nekustamā īpašuma cenas pazeminājās un sushi gatavotāji varēja iegādāties viegli pieejamas telpas ēdienu tirgošanai. Pēc zemestrīces suši reputācija un vērtība pakāpeniski auga.

3.Suši var ēst gan ar pirkstiem, gan irbulīšiem

Tradicionāli suši tika ēsts ar pirkstiem, taču mūsdienās restorānos suši Rīgā un citviet tiek servēts, nodrošinot irbulīšus. Tiesa, lai apgūtu pareizu to lietošanu, nāksies mazliet patrenēties.

4.Suši, iespējams, nav radies Japānā

Lai arī pastāv uzskats, ka šis ēdiens nācis no Japānas, tādu veidu, kādu pazīstam mūsdienās, pirmo reizi gatavojuši Dienvidāzijā.

5. Agrāk suši tika izmantots kā valūta

Aptuveni 8. gadsimtā Japānā suši esot izmantots kā norēķinu veids, maksājot nodevas.

