Pārūpējies par svētkiem birojā laicīgi

Ziemassvētki ir laiks, kad katrs uzņēmums cenšas parūpēties par Ziemassvētku dāvanām ne tikai saviem darbiniekiem, bet arī darbinieku ģimenēm, klientiem un sadarbības partneriem. Officeday šajā laikā piedāvā idejas dažādu veidu dāvanām, ko ērti par pasūtīt, sazinoties ar Officeday.

Videi draudzīgas dāvanas

Populāra izvēle ir dažādas videi draudzīgas dāvanas. Officeday piedāvājumā ir gan bambusa lodīšu pildspalva īpašā bambusa kastītē, dažādu izmēru bambusa termosi, no bambusa izgatavots īpaši ērts mobilā tālruņa bezvadu lādētājs. Interesantas izvēles ir no korķa izgatavota piezīmju grāmata komplektā ar bambusa pildspalvu vai bezvadu peles paliktnis no korķa. Vai arī īpaša pierakstu klade, kas izgatavota no sasmalcināta akmens papīra un kalcija karbonāta.

Aktīvam dzīvesveidam

Bieži vien ir vēlme motivēt darbiniekus uz aktīvu dzīvesveidu, tad noteikti noderēs šāda tipa dāvanas - dažādi ceļojumu priekšmeti kā termosi, kvalitatīvi pārgājienu trauki, bezvadu skaļrunis/lukturis, bezvadu austiņas, viedpulkstenis, ūdens pudeles vai pārgājienu mugursoma.

Mājīgai sajūtai

Arī mājās mēs pavadam lielu daļu laika, tāpēc noderīgas būs dāvanas mājīgākai videi - pledi, glītā kartona kastē iepakoti priekšauts vai cimdi darbam virtuvē, dabīga koka krūžu paliktņi, auduma sega, stikla krūzes vai svētku dekori.

Bērniem

Ja ir vēlme apdāvināt darbinieku bērnus, tad var izvēlēties stilīgus penāļus, mugursomas, maciņus-piekariņus, pusdienu somas, dažādas spēles vai mīkstu plīša lācīti. Protams, bērni vienmēr būs priecīgi par saldumu izlasēm.

Saldi dāvanu komplekti

Svētkos vienmēr droši ir dāvināt dažādus saldus komplektus - trifeļu grozu, konfektes, kūkas, medu, sīrupus, ievārījumus vai sukādes. Pieejami arī glīti tēju iepakojumi.

Svētku galdam

Ja izvēle ir neriskēt ar saldumiem (ne visiem tie pa prātam), tad drošāka izvēle varētu šķist citi unikāli produkti svētku galdam - eļļas, sieri, pastas, augļi, rieksti, dažādas delikateses.

Glāzes un trauki

Visbeidzot, arī oriģināli trauki, glāzes būs lieliska dāvana klientiem, kas var lietot uzdāvināto savā birojā. Dažādas glāzes (šampanieša, vīna, kokteiļa), krūzītes vienmēr noderēs jebkurā birojā.

Pilns Ziemassvētku dāvanu katalogs atrodams šeit.

Lai veiktu dāvanu pasūtījumu, rakstiet uz order@officeday.lv, zvaniet 67032222 vai sazinieties ar savu Officeday tirdzniecības vadītāju.