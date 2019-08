Pazīmes, kas liecina, ka dzimumzīmes jāpārbauda pie dermatologa

Reti kuram cilvēkam uz ķermeņa nav nevienas dzimumzīmes. Kādam to ir mazāk, citam vairāk, arī to atrašanās vietas un izmēri var būt visdažādākie. Dzimumzīmes savā būtībā ir labdabīgi ādas veidojumi, ar kuriem itin labi sadzīvojam. Tomēr dzimumzīmes dažādu apstākļu ietekmē var arī piedzīvot izmaiņas, kas tās no labdabīgiem veidojumiem var pārvērst ne tik labos un pat ļaundabīgos.



Lai savlaicīgi pamanītu šādas pārmaiņas, ikvienam ir svarīgi zināt, kādā veidā nevajadzētu ietekmēt dzimumzīmes un kādas pazīmes var liecināt, ka dzimumzīme jau ir aizdomīga un noteikti jāpārbauda pie dermatologa.

Kas var veicināt nelabvēlīgas izmaiņas dzimumzīmēs

Nevēlamas izmaiņas var notikt gan ar jau esošajām dzimumzīmēm, gan uz ādas veidoties jauni nelabvēlīgi veidojumi, kas izskatās pēc dzimumzīmēm. Tas var notikt dažādu faktoru ietekmē. Viens no tiem ir iedzimtība, ja ģimenes lokā kāds jau ir slimojis ar ādas onkoloģiskajām saslimšanām, kā arī citi ārēji faktori. Labā ziņā ir tā, ka ārējo faktoru ietekmi mēs paši varam lielā mērā kontrolēt. Iedzimtības gadījumā to izdarīt ir sarežģītāk, tur vienīgais risinājums ir rūpīga novērošana un regulāras pārbaudes pie dermatologa, vajadzības gadījumā arī dzimumzīmju noņemšana.



* Pārmērīga sauļošanās. Intensīva un ilgstoša saules UV staru ietekme uz ādu var veicināt ļaundabīgu šūnu vairošanos ādā, dzimumzīmju izmaiņas, radīt apdegumus, kas arī pēc tam ir potenciāli riska faktori ādas salimšanām. Sauļošanās, it īpaši bez augsta faktora aizsargkrēma, īpaši bīstama ir cilvēkiem ar gaišu un jutīgu ādu, gaišiem matiem, ar tendenci uz apdegumiem, kā arī tiem, kuriem jau ir daudz dzimumzīmju.

* Sauļošanās solārijā. Ikviens dermatologs pateiks, ka solārijs nav cilvēka veselībai draudzīgs, to nevajag apmeklēt, jo tas ievērojami paaugstina risku saslimt ar melanomu un citām ādas slimībām, kas ir gan grūti ārstējamas, gan var apdraudēt dzīvību.



* Dzimumzīmju traumēšana. Ikvienam, kuram ir kaut dažas dzimumzīmes, tās vajadzētu regulāri apskatīt un pārliecināties par to stāvokli. Svarīgi ir pasargāt dzimumzīmes no traumām. Tas nozīmē, ka tām nevajadzētu tikt berzētām ar apģērba malām, traumētām darba procesā, arī skaistumkopšanas rituālu laikā. Piemēram, ja uz dzimumzīmes aug matiņi, tos ir jānogriež, nevis jāizrauj, lai netiktu traumēta dzimumzīme un izprovocētas nevēlamas pārmaiņas tajā.



Pazīmes, kas liecina, ka jāvēršas pie dermatologa

Profilaktiskā nolūkā, lai pārliecinātos, ka ar ādas veselību un dzimumzīmēm viss ir kārtībā, dermatologs būtu jāapmeklē vismaz reizi gadā vai divos, ja nav nekādu papildu risku un bažu.



Ja esat kādā no riska grupām ar paaugstinātu iespēju saslimt ar ādas saslimšanām, tad dermatologs noteikti jāapmeklē biežāk – vienu vai divas reizes gadā.



Protams, ir arī tādas pazīmes, kas liecina, ka dermatologs ir jāapmeklē nekavējoties – pēc iespējas ātri jāpiesaka vizīte. Melanomas gadījumā nozīmē ir pat nedēļām un dienām – jo ātrāk slimība tiek atklāta un uzsākta cīņa ar to, jo lielāka iespējamība, ka izdosies to sekmīgi apkarot. Lai pamanītu izmaiņas dzimumzīmēs, savu ķermeni regulāri nepieciešama apskatīt, īpaši pievēršot uzmanību dzimumzīmju stāvoklim.



Lūk, izmaiņas dzimumzīmēs, kuras nedrīkst ignorēt.



* Kreveļaiņa, zvīņaina, asiņojoša virsma. Ja uz dzimumzīmes virsmas ir čūlas, zvīņas, kreveles, izdalās aisinis vai tā mitro, tad šīm pazīmēm noteikti jāpievērš uzmanība un nekavējoties jāparāda tā dermatologam.

* Vairāk nekā divas krāsas. Veselai dzimumzīmei nebūs vairāk par divām krāsām. Ja uz virsmas redzams vairāk krāsu, arī tas ir pamats vērsties pie ārsta, lai veiktu detalizētākas pārbaudes.



* Strauji palielinājies diametrs. Straujas izmaiņas dzimumzīmes diametrā ir vēl viens iemesls sākt bažīties par savu veselību. Lai laikus pamanītu šādas izmaiņas, ieteicams pašam regulāri dzimumzīmes apskatīt un novērtēt.



* Dzimumzīme nav simetriska. Veselai dzimumzīmei jābūt ar simetriskām malām, kas ir vienlīdz labi saskatāmas. Ja tā nav, šādu dzimumzīmi noteikti vajadzētu pārbaudīt pie dermatologa.