Pirkt vai nepirkt jaunu veļas mašīnu – tāds ir jautājums

Lēmumam par jaunas veļas mašīnas iegādi būtu jānāk pavisam viegli, tomēr nereti noskaidrot to, kad ir vērts ierīci remontēt un kad pirkt jaunu, nav viegls uzdevums. Arvien biežāk izvēle vairs nekrīt uz remontēšanu, jo jauna veļas mazgājamā mašīna var izmaksāt tikai nedaudz vairāk nekā vecās ierīces salabošana; to naudu, ko jūs tērētu remontam, labāk izlietot, lai tiktu iegādāta jauna veļas mazgājamā mašīna ar dažādām noderīgām funkcijām. Tātad – kā noteikt, ka ir laiks ieguldīt jaunā veļas mašīnā?





Skaļa veļas mazgājamā mašīna ir vienkārši kaitinoša, bet šis troksnis varētu būt arī norādījums uz to, ka ir pienācis laiks iegādāties ko jaunu. Trokšņaina ierīce traucē ne tikai jums, bet arī apkārtējiem. Dažreiz problēma varētu būt vienkārši tāda, ka tā nav novietota uz līdzenas grīdas. Ja veļas mazgājamā mašīna darbības laikā kustas turp un atpakaļ, tas rada lieku troksni, bet to var viegli novērst, novietojot to uz stabilas pamatnes. Lielākajai daļai veļas mašīnu ir regulējami balsti. Atrodiet īsāko stūri un piemērojiet tā līmeni, līdz veļas mazgājamā mašīna vairs lieki nekustas.





Ja tas nelīdz un troksnis nāk no pašas veļas mašīnas, tad to visticamāk rada jau nodilušās detaļas. Šo problēmu var risināt ar remontu, tomēr, kā jau minējām, tas ne vienmēr ir lēti un nereti jauna veļas mazgājamā mašīna maksā tikai nedaudz vairāk, bet tā kalpos gadiem ilgi.





Tie, kuru veļas mazgājamā mašīna jau ir skaļa, izvēlas to darbināt tikai laikos, kad visi apkārtējie ir nomodā – diemžēl šie diennakts posmi ir arī tie, kuros elektroenerģija ir visdārgākā. Ja arī jūsu elektrības patēriņa plāns balstās uz dažādu diennakts laiku izcenojumu, šāda veļas mazgāšanas prakse var ievērojami (un nevietā!) palielināt jūsu elektrības rēķinu. Mūsdienīgas ierīces ir ne tikai klusas, bet arī energoefektīvas. Ir liela iespēja, ka jauna veļas mazgājamā mašīna jebkurā gadījumā ietaupīs jūsu naudu vienkārši tādēļ, jo to varēsiet izmantot jebkurā laikā un tā patērēs ievērojami mazāk resursu, labs piemērs tam ir jebkura jaunākās paaudzes Bosch veļas mazgājamā mašīna.





Visbeidzot, ja pamanāt, ka jūsu veļas mašīnā turpina rasties nepatīkams aromāts, tad problēma, iespējams, jau ir ieilgusi un to labot izmaksātu pārāk dārgi. Šādā veļas mašīnā netiek veikta pienācīga sistēmas pašattīrīšanās un tādējādi var tikt sabojāta visa jūsu veļa.





Mūsdienās veļas mašīnām paredzamais dzīves ilgums ir līdz 10 gadiem. Kas šis laiks tuvojas, tām nereti sāk parādīties arvien vairāk problēmu, un remonts kļūst neizdevīgs, jo daudzi ražotāji vienkārši vairs neražo jaunas rezerves detaļas saviem vecākajiem modeļiem. Ja jūsu veļas mazgājamā mašīna tuvojas savai 10 gadu jubilejai un jums rodas kāda no iepriekš nosauktajām problēmām, ir laiks atrast jaunu, sev piemērotu ierīci!