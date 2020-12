Riepu apzīmējumi – Ko tie nozīmē?

Ko nozīmē apzīmējumi, kas atrodas uz riepas gumijas? Šādu jautājumu ne vienu reizi vien apdomājis ikviens autovadītājs. Apzīmējumi uz riepas gumijas pastāv divu galveno iemeslu dēļ: lai nodotu autovadītājam svarīgu informāciju un pierādītu, ka riepa ir izturējusi visas nepieciešamās drošības standartu pārbaudes.

Riepu apzīmējumi sastāv no burtiem un cipariem, retāk arī ikonām, un tas var būt mulsinoši, ja nezini, ko katrs no tiem nozīmē. Ja vēlies uzzināt, turpini lasīt šo rakstu!

Riepu izmērs

Skaitļu virkne (piemēram, 255/55 R16.) norāda uz riepas izmēru. Tas ir svarīgi, jo Tev jānodrošina, lai visas riepas būtu piemērotas Tavam transportlīdzeklim kā norādīts transportlīdzekļa rokasgrāmatā. Šo ciparu nozīme skaitļu virknē:

● 255 – riepas platums

Šis skaitlis norāda riepas platumu milimetros no sānmalas līdz sānmalai.

● 55 – proporcijas

Šis skaitlis izsaka riepas sānmalas augstumu no riepas platuma procentos. Šajā piemērā riepas augstums ir 55% no tās platuma.

● R – riepas konstrukcija

Burts “R” norāda, ka riepa ir radiāla, tāpat kā vairums riepu, kas ražotas mūsdienās. Citi konstrukcijas veidi ir “B’’ vai D” (diagonālas).

Riepu ātrums

Riepas ātruma koeficients parasti ir izteikts ar burtu, tas norāda riepas maksimālo darba ātrumu. Maksimālais darba ātrums nosaka, kādā ātrumā riepa nepārkast un nav bīstama.

Q – 160 km/h

R – 170 km/h

S – 180 km/h

T – 190 km/h

U – 200 km/h

H – 210 km/h

V – 240 km/h

W - 270 km/h

Y – 300 km/h

Jāņem vērā, ka šie skaitļi ikdienas vajadzībām nav tik svarīgi, kā piemēram sacīkšu auto.

Riepu slodze

Visbiežāk, lai noteiktu transportlīdzekļa riepu slodzi, tiek ņemti vērā riepu izmēri, taču, ja zini, ka ar transportlīdzekli brauksi ātri un/vai vedīsi smagu kravu, noteikti nedrīkst aizmirst par tādu aspektu kā riepu slodze.

● Kravnesības indekss

Kravnesības indekss tiek izteikts ar skaitli, un tas norāda maksimālo svaru, kādu riepa var izturēt ar ieteicamo spiedienu un ātruma koeficientu. Jo lielāks skaitlis, jo lielāku svaru riepa var izturēt. Piemēram, ja uz riepas ir skaitlis 92, tad riepas kravnesības indekss ir 630 kg. Tā kā auto ir četras riepas, pilnai auto masai nevajadzētu būt lielākai par 2520 kg.

Uz atsevišķām riepām ir redzams arī tāds apzīmējums kā XL (EXTRA LOAD). Tas nozīmē, ka riepas kravnesības indekss ir lielāks nekā tāda paša izmēra standarta riepai.

Riepas saķere

Riepas saķere tiek izteikta ar burtu – AA, A, B vai C, kur AA ir teicami, A ir ļoti labi, B ir labi un C ir vidēji. Visām riepām ir jāatbilst vismaz C novērtējumam.

Riepas ražotājs

Bieži vien riepas ražotājs ir lielākais uzraksts uz riepas, taču atceries - ne vienmēr populārs ražotājs nozīmē, ka riepa ir labāka!

Riepas sezona

Riepas sezona tiek izteikta ar burtu vai ikonu. Runājot par riepām un apzīmējumiem, Latvijas kontekstā svarīgākie gadalaiki ir vasara un ziema – tad mainās riepas saķere ar ceļu. Latvijas likumdošana nosaka, ka no 1.decembra līdz 1. martam visiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām.

● M&S vai M+S

Šāds apzīmējums nozīmē, ka riepa atbilstoša dubļiem un sniegam, tai ir paaugstināta caurgājība, tādējādi tai ir lieliska veiktspēja ziemā, kad ir sniegs, sals vai atkusnis

● AW vai AS

Šāds apzīmējums nozīmē, ka riepa ir universāla jeb atbilst visām sezonām.

Kā jau minējām, iepriekš minēto burtu vietā sezonu var izteikt arī ar ikonas palīdzību. Saule apzīmē vasaras riepas, lietussargs apzīmē vasaras lietus riepas, savukārt sniegs apzīmē ziemas riepas.

Kā jau minējām, iepriekš minēto burtu vietā sezonu var izteikt arī ar ikonas palīdzību. Saule apzīmē vasaras riepas, lietussargs apzīmē vasaras lietus riepas, savukārt sniegs apzīmē ziemas riepas.