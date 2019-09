Satikties iepazīšanās portālos mūsdienās ir pavisam reāla iespēja

Iepazīties nav vienkārši, it īpaši tiem, kuru ikdiena ir aizņemta un samērā noslēgta. Šādos gadījumos talkā var nākt tiešsaistes iepazīšanās portāli. Varat izmantot gan Latvijā reģistrētos, gan arī ārzemju vietnes, piemēram, www.kærlighed247.dk/, lai sazinātos arī ar citās valstīs dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri labprāt ar jums iepazīsies.





Kad esat izveidojis profilu, iesakām rakstīt par sevi godīgus un konkrētus piemērus, nevis vispārīgus aprakstus. Izvairieties no tādiem klišejiskiem izteikumiem kā “Man patīk izklaidēties” vai “Man patīk smieties”. Šāda veida izteikumi ļoti daudz neatklāj to, kas jūs esat. Tā vietā sakiet kaut ko par saviem hobijiem, piemēram, “Es mīlu klinšu kāpšanu un melnbalto filmu skatīšanos” vai “Man patīk iet uz komēdiju šoviem un karaokes vakariem, un es vienmēr esmu gatavs izmēģināt jaunu restorānu, kas pilsētā nupat atvēries”. Ja jums patīk ceļot, uzrakstiet kaut ko par to, kur plānojat doties nākamajā ceļojumā. Jo konkrētāks jūs varat būt, jo labāk.







Ir svarīgi arī reģistrēties sev piemērotā vietnē, jo, piemēram, ja dzīvojat un strādājat ārzemēs, tad starptautisks portāls kā www.kærlighed247.dk/baltiske-kvinder/dating/ varētu būt jums daudz piemērotāks nekā kāds no Latvijas mēroga iepazīšanās portāliem.

Izvēlieties savam profilam augstas kvalitātes fotoattēlus, kuros redzama jūsu seja un ķermenis. Pat ja esat pieredzējis pašbilžu taisītājs, izmantojiet augstas kvalitātes un augstas izšķirtspējas attēlu ar labu apgaismojumu. Neizmantojiet grupas fotoattēlus, jo katrs, kurš tos aplūko, nevarēs uzreiz pateikt, kurš tieši jūs esat. Vēl ļaunāk, ja notiek pārpratums un otrs uzskata, ka runā ar kādu no citiem attēlā esošajiem cilvēkiem. Fotoattēlos neaizklājiet nevienu sejas daļu – īpaši acis – ar tādām lietām kā saulesbrilles, cepures vai mati. Jūsu sejai ir jābūt skaidri redzamai, un vēlams, lai tajā būtu laipna izteiksme, kas uzrunās citus.





Meklējiet profilus, kas ir atšķirīgi un sniedz pilnu aprakstu par to īpašnieku. Neatkarīgi no tā, vai pats atlasāt potenciālos kandidātus vai jums tiek nodrošināti jau gatavi kandidāti (tas būs atkarīgs no portāla, kurā reģistrējaties), piešķiriet prioritāti profiliem, kas ir detalizēti un labi izstrādāti. Profils, kas nesatur daudz detaļu, var norādīt uz to, ka šim cilvēkam nav patiesas interesanti sazināties ar citiem dziļākā līmenī. Jo detalizētāks ir profils, jo lielāka iespējamība, ka cilvēku interesē vairāk nekā tikai vienas nakts sakari.





Kad apskatiet citu profilus, neizmantojiet vērtēšanas sistēmas. Ir vilinoši uzzināt, kuram ir visvairāk “plusu” un vismazāk “mīnusu”, tomēr, kad runa ir par romantiskas saiknes izveidošanu ar kādi; parasti ir labāk paļauties uz vispārēju sajūtu, nevis uz vērtējumiem. Arī saderība ar vairāk nekā vienu personu vienlaicīgi nav nekas slikts, kamēr vien jums nav nopietnas saistības vai monogāmas attiecības, nekautrējieties runāt ar vairākiem iespējamajiem partneriem!