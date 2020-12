SEO nozīme pārmaiņu laikā

SEO jeb mājaslapu optimizācija meklētājprogrammām ir viens no digitālā mārketinga stūrakmeņiem. Šobrīd, kad pastāv daudz dažādu tiešu un netiešu ierobežojumu, uzņēmēji meklē gan digitalizācijas iespējas, gan arī klienta piesaistes iespējas. Šajā rakstā aplūkosim, kāda SEO nozīme ir šajos apstākļos.





Kas ir SEO?

Ikviens uzņēmējs, kurš ir interesējies par mājaslapas statistiku, ir manījis, ka plūsma tiek sadalīta dažādos kanālos. Piemēram, organiskie un maksas meklējumi, apmeklējums no sociālajiem kontiem utt. Organiskie meklējumi tiešā veidā ir saistīti ar mājaslapas optimizāciju jeb SEO, kas ir sastāvdaļa no meklētājprogrammu mārketinga (SEM). Ja meklētājs uzskata, ka vietnes saturs labāk atbilst lietotāja pieprasījumam, tad augstāka pozīcija tiek atvēlēta meklēšanas rezultātu lapā (SERP). Līdz ar to droši var apgalvot, ka SEO ir process, kura laikā vietne tiek pielāgota meklētājam ar mērķi iegūt augstākas pozīcijas tajā. Šeit ir vērts atzīmēt, ka dažādām meklētājprogrammām ir atšķirīgas prasības, tādēļ ir jāsaprot, kura ir aktuālāka.





Kāpēc nepieciešams veikt optimizāciju?



Viens no stereotipiem attiecībā uz meklētāju darbību ir tāds, ka tiek uzskatīts – pietiek izveidot mājaslapu un viss notiks. Diemžēl tas tā nav.

Digitālā mārketinga aģentūras “Zīle” projektu vadītājs Arno Marnics skaidro: “Ir jāsaprot, ka meklētājprogramma nav internets. Tā ir tāda pati mājaslapa kā citas, kuras galvenais uzdevums ir sniegt atbildes uz noteiktiem pieprasījumiem. Savukārt tā spēj sniegt atbildes uz tādiem pieprasījumiem, kuri ir atrodami tās datubāzē. Tas ir līdzīgi kā virtuālais katalogs. Līdz ar to, ja jūsu mājaslapa nav iekļauta šajā katalogā, tā neparādīsies meklētājā!”





Kā notiek mājaslapu optimizācija?

SEO notiek vairākos veidos. Pamatā izšķir tādu, kas notiek pašā mājaslapā (on-page), un tādu, kas notiek ārpus tās (off-page). Līdz ar to darbu klāsts ir ļoti plašs. Šeit ir gan tehnisko problēmu risināšana, gan satura veidošana, kur viena no būtiskākajām sastāvdaļām ir SEO teksti un to formatēšana, gan lietotāja pieredzes uzlabošana. Papildus tam tiek veikti dažādi domēna vērtības palielināšanas procesi ārpus mājaslapas. Tas ir rūpīgs un regulārs darbs, kas veicams nepārtraukti, jo gan satura papildināšanai ir jānotiek regulāri, gan laika gaitā var rasties dažādas kļūdas.

Kāda ir SEO nozīme pārmaiņu laikā?

Šobrīd, kad notiek būtiskas pārmaiņas daudzu uzņēmumu pārdošanas stratēģijās, uzņēmumi, kuri ir pievērsušies SEO iepriekš, ir ieguvēji. Tā ir šo uzņēmumu pozitīvā karma! SEO nevar īstenot un panākt tūlītēju rezultātu - īpaši asas konkurences nozarēs. Šī pozitīvā karma ir jānopelna ar ilgstošu un rūpīgu darbu, jo pirmie jūtamie rezultāti parādās tikai pēc sešu līdz deviņu mēnešu perioda.

Vai ir vērts uzsākt optimizāciju šobrīd?

Ja esat nolēmuši iegūt digitālu pirkumu/pieteikumu plūsmu, jums noteikti ir vērts veikt mājaslapas optimizāciju arī šobrīd. Agri vai vēlu tas dos pienesumu, bet līdz tam varat līdztekus investēt maksas reklāmās. Aģentūras “Zīle” pieredze rāda, ka optimizētai mājaslapai organiskie meklējumi parasti ienes vairāk pirkumu un pieteikumu par citiem kanāliem. Līdz ar to - jo ātrāk tiks uzsākts šis process, jo agrāk kanāls sāks funkcionēt.