Septiņi padomi otrās pusītes meklējumiem internetā

Pārliecinieties, vai esat gatavs sākt iepazīšanos!

Iespējams, ka, ja jūs meklējat tiešsaistes iepazīšanās padomus, jūs nopietni domājat šim darbiņam pievērsties. Neatkarīgi no tā, vai meklējat savas pirmās attiecības vai nesen esat šķīries no partnera, tomēr ir svarīgi, lai jūs tiešām būtu atvērts un gatavs satikt kādu jaunu cilvēku. Iepazīšanās tiešsaistē ir kā iepazīšanās reālajā dzīvē. Ja neesat gatavs tikties ar kādu kādu, vienkārši nedariet to. Pārliecinieties, ka esat atvērts un apņēmies atrast ilgtermiņa attiecības, lai jūs varētu satikt kādu patiešām lielisku kandidātu.

Atrodiet sev labāko iepazīšanās vietni!

Pareiza iepazīšanās vietnes izvēle prasa laiku un izpēti – jūs vēlaties atrast kaut ko tādu, kas atbilst jūsu vajadzībām un vēlmēm. Kad esat pārliecinājies un izvēlējies jūsu vajadzībām atbilstošu iepazīšanās vietni, esiet gatavs sākt aizpildīt savu profilu.

Izmantojiet tiešsaistes personības testu!

Tieši tā – uzziniet vairāk paši par sevi un par to pastāstiet citiem. Šādi testi var palīdzēt kopā savest cilvēkus ar līdzīgām iezīmēm, lai radītu vislabākās iespējas nodibināt ilgtermiņa attiecības.

Izveidojiet labu tiešsaistes iepazīšanās profilu!

Viens no vissvarīgākajiem tiešsaistes iepazīšanās padomiem ir zināt, kā izveidot labu profilu. Ir svarīgi, lai jums būtu profils, kas ilustrētu jūsu pozitīvās īpašības. Aprakstot jūsu aprakstu, precīzi padomājiet, kāpēc izvēlējāties reģistrēties. Ar kādu cilvēku jūs vēlaties iepazīties? Un kādas attiecības jūs meklējat? Kādas ir jūsu vērtības? Bet esiet piesardzīgs, nesakiet pārāk daudz. Jums ir svarīgi pašiem noteikt, ko tieši meklējat attiecībās, un parādīt to savā profilā.

Uzlieciet perfektu profila attēlu!

Saskaņā ar dažādu portālu dalībnieku aptauju par tiešsaistes iepazīšanās profiliem, 52 % sacīja, ka viņi pat neatvērs profilu bez profila attēla. Īsi sakot, iespējams, vissvarīgākais padoms, ko varat izmantot, ir iekļaut vismaz vienu fotoattēlu. Ieteicams nofotografēt sevi pilnā augumā un vēlams ārā, jo dabiskā gaisma mēdz būt glaimojošāka. Lūdziet draugus vai ģimenes locekļus jums palīdzēt un ļaujiet attēlam ilustrēt jūsu patieso dabu.

Iepazīstieties ar pirmo ziņu!

Runājot par tiešsaistes iepazīšanos, pirmā ziņa var būt arī pēdējā. Var būt grūti noformēt saistošu un koķetu ziņu vienlaicīgi, kas atstāj iespaidu uz saņēmēju. Izvairieties no ziņu kopēšanas un ielīmēšanas – tas ir acīmredzams un milzīgs pārkāpums. Slikta pareizrakstība ir tikpat slikta – lūdzu, izlasiet ziņu pirms noklikšķināšanas uz ‘Sūtīt!’. Kāds ir labākais veids, kā sākt pirmo sarunu? Atrodiet kaut ko viņu profilā, kas jums būtu kopīgs, un runājiet par to. Tas ne tikai palīdz noteikt jūsu kopīgās intereses, bet arī parāda, ka jūs tiešām esat lasījis viņu profilu un pievērsis uzmanību viņu hobijiem.

Nesteidzieties!

Nav jāsteidzas uzreiz satikt potenciālos partnerus. Uzticības un sakaru veidošana ar kādu cilvēku prasa laiku, un rīkoties lēni nav nekas slikts. Apmainieties ar lielu daudzumu ziņu, pirms satiekaties īstajā dzīvē.