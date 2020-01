Svarīgākā bērnistabas mēbele – gulta

Domājot par bērnistabas iekārtojumu, viens no svarīgākajiem jautājumiem saistīts ar bērna guļvietu. Bērnu gultas ir īpašs mēbeļu veids, kur izejmateriālu, ražošanas tehnoloģiju un izgatavošanas procesa noteikumi ir ļoti stingri.

Bērnu gultām jābūt drošām lietošanā, stabilām, izgatavotām no dabīgiem, nekaitīgiem materiāliem.







Drošība pirmajā vietā



Veidojot zīdaiņu un bērnu gultu piedāvājumu, veicam īpaši rūpīgu ražotāju un piegādātāju atlasi. Mūsu sortimentā iekļautās bērnu gultas ir ar visaugstāko kvalitāti un atbilst visiem izvirzītajiem nosacījumiem, ko paredz likumdošana. Visi piedāvātie modeļi ir izgatavoti no dabīgā koka – priedes vai bērza masīvkoka, apdarei izmantoti videi un veselībai nekaitīgi materiāli.



No zīdaiņa gultiņas līdz pusaudžu vecumam



Mūsu piedāvājumā atradīsiet gan zīdaiņu gultiņas, gan bērnu gultas, kas pārveidojamas no mazuļa gultas līdz pat pusaudža guļvietai garumā līdz 160cm. Zīdaiņu gultiņām ir maināms pamatnes grīdiņas augstums 3 līmeņos un nolaižama sānu mala, kas atvieglo mazuļa aprūpēšanu. Zīdaiņu gultiņas lielākoties ir ar izņemamām sānu redelēm, kas būs aktuāli tad, kad mazulis jau staigās un pats varēs iekāpt un izkāpt no gultas.

Jo īpaši plašā klāstā piedāvājam bērnu gultas, kas paredzētas pusaudžu vecumam. Mūsu sortimentā ir gan vietējo, gan Eiropas vadošo mēbeļu ražotāju izstrādātie modeļi. Klasiskā variantā tās ir vienkāršas standarta modeļa bērnu gultas garumā līdz 200cm. Tiek piedāvāti transformējami pusaudžu gultu modeļi, kas garumā izbīdāmi no 100 līdz 200cm. Atkarībā no bērnu gultas modeļa pagarināšanai nepieciešamās detaļas tiek iekļautas komplektā (papildu atbalsta kājas, matrača līstes, drošības malas).



Divstāvu gulta - telpas ekonomijai



Divstāvu gultas ir divas viena virs otras sastiprinātas gultas konstrukcijas ar gultai pievienotām kāpnēm. Drošība šajā gadījumā ir vissvarīgākais nosacījums. Divstāvu gultas ir labs risinājums nelielās telpās, tās piemērotas bērnu istabai, kur kopā jāsadzīvo vismaz divām ģimenes atvasēm, tās ir laba izvēle bērnudārziem, kopmītnēm, hosteļiem vai viesu namiem. Izvēloties divstāvu gultas, jūs iegūsiet būtisku telpas platības ekonomiju, kas īpaši bērnistabā ir ļoti būtiski. Savukārt bērniem divstāvu gultas ir īsts piedzīvojums – sākot no draudzīga strīdiņa “kurš gulēs augšā” līdz draugu “tusiņam” tuvāk griestiem.





Arī pārveidojami modeļi



Veidojot divstāvu gultu piedāvājumu, esam izvēlējušies uzticamākos, augstas kvalitātes mēbeļu ražotājus un piegādātājus, kuru produkcija ir sertificēta un atbilst visām spēkā esošajām likumdošanas normām. Mūsu piedāvājuma klāstā atradīsiet dažādu modeļu divstāvu gultas jebkurai vajadzībai. Standarta risinājuma divstāvu gultas, kas nav atsevišķi transformējamas, tādus modeļus, kur divstāvu gultas ir pārveidojamas par divām atsevišķām gultām, modeļus ar apakšā izvietotu divvietīgo gultu un augšā novietotu vienvietīgu guļvietu. Piedāvājam arī pusotrstāva gultas, kur zem guļvietas var iekārtot spēļu laukumu vai skolnieka darbavietu.



Dabīgi materiāli



Mēs piedāvājam divstāvu gultas no augstvērtīgiem, dabīgiem kokmateriāliem – priedes vai bērza masīvkoka. No priedes vai bērza masīvkoka gatavotas divstāvu gultas ir ilgmūžīgas, stabilas un izturīgas. Visas masīvkoka divstāvu gultas ir viegli kopjamas, tās ilgstoši saglabā savas teicamās ekspluatācijas īpašības (pie nosacījuma, ja netiek veikti tīši bojājumi). Tās ir ekoloģiskas un drošas veselībai.





Tik svarīgās kāpnes



Svarīga divstāvu gultas konstrukcijas daļa ir kāpnes. Atkarībā no gultas modeļa kāpnes var būt slīpas vai taisnas. Pa slīpām kāpnēm uz otro gultas stāvu uzkāpt ir salīdzinoši vieglāk un drošāk, taču kāpnes aizņem nelielu telpas platību. Šajā ziņā divstāvu gultas, kas aprīkotas ar taisnajām kāpnēm, ir izdevīgākas. Pēc vajadzības kāpnes var novietot sev vēlamajā gultas pusē.





Obligāts nosacījums – drošības maliņas



Būtisks divstāvu gultas konstrukcijas nosacījums – drošības maliņas. Augšējai guļvietai obligāti jābūt aprīkotai ar drošības malām, neraugoties, vai gultā guļ bērns vai pieaugušais. Divstāvu gultas ir vilinošs spēļu laukums, bērniem patīk rāpšanās process uz otro stāvu un spēlēšanās augšā, tāpēc jāraugās, lai drošības maliņas būtu pietiekami augstas un stingri nostiprinātas. Visai divstāvu gultas konstrukcijai jābūt stabilai, tā nedrīkst ļodzīties vai kā citādi būt nestabila.





