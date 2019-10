Svarīgākais, kas Tev jāzina par drošu kontaktlēcu lietošanu

Kontaktlēcas ir noderīgs un ērts variants tiem, kas kādu iemeslu dēļ nevar vai negrib lietot brilles. Mūsdienās lēcu cena un daudzveidība ir kļuvusi ļoti plaša, tādēļ sev piemērotu veidu var atrast ikviens, iegādājoties kontaktlēcas internetā vai specializētajos veikalos, taču, protams, pirms tam nepieciešams konsultēties ar redzes speciālistu, kurš piemeklēs acij piemērotākās kontaktlēcas. Lēcas piedāvā dažādas priekšrocības, kas nepiemīt brillēm, taču, lai šo medicīnas preču lietošana būtu droša, ir jāņem vērā vairākas svarīgas lietas, kuras esam apkopojuši turpinājumā.

Rūpējies par roku higiēnu



Tiem, kuri lieto lēcas, noteikti īpaša uzmanība jāpievērš roku higiēnai, jo tā tiešā veidā ietekmē kontaktlēcu nēsāšanas drošību un izvairīšanos no slimībām vai infekcijām. Tā kā lēcas tiek izņemtas un ievietotas, izmantojot pirkstus, jāraugās, lai uz tiem nebūtu netīrumi, kas var pielipt pie kontaktlēcas un nokļūt acī. Pirms pieskaries lēcām, rūpīgi nomazgā rokas siltā ūdenī, izmantojot netaukainas ziepes. Rokas ir obligāti jānoslauka, izmanto dvieli, kas nepūkojas vai vislabāk – vienreizlietojamās salvetes. Nelieto roku krēmus vai losjonus, ja uzreiz pēc tam acīs tiks liktas kontaktlēcas.

Ūdens + kontaktlēcas = slikta kombinācija



Lietojot kontaktlēcas, jābūt īpaši uzmanīgiem, lai izvairītos no to saskarsmes ar ūdeni. Tas nozīmē, ka lēcas no acīm jāizņem, kad: peldi baseinā un atklātās ūdenstilpnēs, mazgājies dušā vai ej pirtī/saunā. Tāpat ūdeni aizliegts izmantot lēcu kopšanai, tam ir paredzēts speciāls šķīdums. Arī, liekot kontaktlēcas acīs, rokām jābūt noslaucītām un sausām. Šādi drošības pasākumi jāievēro, jo ūdens satur dažādas baktērijas un citas daļiņas, kas no kontaktlēcas var nokļūt acī un radīt bīstamus iekaisumus, slimības un infekcijas.

Ievēro noteikto lēcu lietošanas ilgumu



Iegādājoties lēcas internetā vai optikas salonā, ir jāņem vērā tas, ka ir pieejamas daudz dažādu ražotāju kontaktlēcas, kas atšķiras gan pēc cenas, gan materiāla, izmēra un lietošanas režīma un ilguma. Lietošanas termiņš un režīms ir lieta, kas ir jāievēro ļoti strikti, jo pretējā gadījumā var rasties sūdzības par acu sāpēm, graušanu, diskomfortu, kā arī rasties nopietni iekaisumi un citas komplikācijas. Šie termiņi ir norādīti lēcu aprakstā, tāpat arī, pārbaudot redzi, acu ārsts vai optometrists ieteiks, kura lietošanas režīma un nomaiņas lēcas ir Tev piemērotākās. Atšķirīgu lietošanas termiņu kontaktlēcas interneta veikals Manaslecas.lv piedāvā par draudzīgām cenām. Atliek tikai izvēlēties veidu, kas Tev nepieciešams, norādīt precīzus parametrus, un noformēt pirkumu. Pasūtījumu no Manaslecas.lv vari saņemt vairākos optikas salonos visā Latvijā, vai arī ar kurjera piegādi, Omniva pakomātā, CircleK uzpildes stacijās, Latvijas Pasta nodaļās vai ar Eksprespastu.