Tīrs ūdens un ieteikumi, kā izvēlēties ūdens filtru

Ūdens ir cilvēka pamatvajadzība. Lai saglabātu veselību ir būtiski, lai uzturā tiktu lietots tīrs ūdens. To vai ūdens ir tīrs mēs vismaz daļēji varam novērtēt paši. Kvalitatīvs ūdens ir caurspīdīgs, bez garšas un smaržas, bet vai ar to pietiek?



Bez redzamām piedevām ūdenī var būt arī dažādi mikroorganismi – baktērijas, vīrusi, sēnītes. Tāpat ūdens var būt piesārņots ar lauksaimniecības un rūpniecības atliekām – pesticīdiem un smagajiem metāliem.

Tikt galā ar pieminētajām nebūšanām palīdz ūdens attīrīšana un ūdens filtri. Pilsētās, kur tiek nodrošināta centralizēta ūdensapgādes sistēma ar piesārņojumu lielā mērā tiek galā ūdens attīrīšanas stacijas.

Cilvēkiem, kas izmanto akas vai dziļurbumus - lauku viensētās un daļā privātmāju par ūdens kvalitāti nākas rūpēties pašiem. Ja ir aka, ievēroti ierīkošanas nosacījumi un tuvākā apkārtnē nav rūpnieciskā ražošana vai lauksaimnieciskā darbība, iespējams, pietiks ar vienkāršu mehānisko filtru, kas izfiltrēs māla un smilšu daļiņas. Pretējā gadījumā vajadzēs sarežģītāku sistēmu.

Arī tiem, kas izveidojuši dziļurbumu (spice) var nākties uzstādīt speciālus ūdens attīrīšanas filtrus, kas samazina ūdens cietību un pasargā santehniku un sildelementus no aizkaļķošanās.

Ko darīt, ja ir paaugstināts dzelzs daudzums un pa krānu tek brūns, rūsains ūdens vai arī tas nepatīkami ož (sērs)? Vispirms jāveic ūdens pārbaude, bet pēc tam jāmeklē varianti, kā to uzlabot.





Ūdens kvalitātes pārbaude

Ūdens testēšana jeb ūdens analīzes ir pirmais un svarīgākais solis. Lai arī mēs esam pieraduši domāt, ka ūdens ir H2O, tomēr praksē viss ir krietni sarežģītāk.

Testēt ūdens kvalitāti Latvijā piedāvā vairāki uzņēmumi. Lielākā daļa prasa, lai ūdens paraugu laboratorijā nogādā paši cilvēki. To var darīt, taču ir jāievēro speciālas instrukcijas (tīri trauki, termiņš, piesardzība).

Otra iespēja ir izvēlēties uzņēmumu, kura speciālisti paši ierodas paņemt ūdens paraugu (skat waterfilters.lv ). Ūdens analīzes var pieteikt internetā vai pa telefonu un atkritīs nepieciešamība pašam kaut kur braukt.

Situācijās, kad ūdens kvalitāte nav apmierinoša un to apstiprina analīzes laboratorijā ir jāizvēlas ūdens filtrēšanas sistēma. Kādu izvēlēties atkarīgs no jūsu vajadzībām, analīžu rezultātiem un finansiālajām iespējām.





Ūdens attīrīšanas filtri un iekārtas

Vienkāršākais risinājums maza ūdens daudzuma attīrīšanai ir ūdens filtrēšanas krūze. Ielejiet ūdeni no krāna, tas lēnām iztecēs cauri filtram un varēsiet dzert attīrītu ūdeni. Šis ir risinājums cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs attīrīt tikai nelielu daudzumu ūdens un neuztrauc izmaksas. (Filtru krūzēm ir zems filtrācijas ātrums (zem 0,5 l minūtē), filtrējošie elementi ir bieži jāmaina un tas nav ekonomiski izdevīgi.)

Otrs variants ir uz krāna montējami filtri. Izskatās ne pārāk glīti, filtrē lēni un elementi ir regulāri jāmaina. Noderīgs, ja patērētā ūdens daudzums ir neliels.

Trešā iespēja – uzstādīt ūdens filtrus vai filtrēšanas sistēmu uz ūdensvada. Rezultātā viss ūdens, kas tiek izmantots mājsaimniecībā tiek mīkstināts un attīrīts no dzelzs, hlora, smiltīm un māla, ķīmiska un organiska piesārņojuma. Atkarībā no izvēlētā modeļa filtru elementi var izfiltrēt vairākus tūkstošus litrus ūdens. Īpaši prasīgajiem ir pieejami arī osmozes filtri, kas attīra ūdeni no visiem ķīmiskajiem elementiem.

Kopumā ūdens attīrīšanas iespējas ir dažādas. Plašāk uzzināsiet https://www.waterfilters.lv (“Water Filters Latvia” mājaslapā).