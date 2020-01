Tulikivi ziepjakmens kamīni un kamīnkrāsnis – ilgtermiņa ieguldījums Jūsu komfortā

Par spīti tam, ka mūsdienās siltuma ieguves avotu netrūkst, dabīgā uguns vienmēr ir vilinājusi ar īpašu šarmu, patīkamo malkas sprakšķēšanu krāsnī vai kamīnā, savdabīgo aromātu un maigo siltumu, kas tiek izstarots telpā. Šobrīd grūti pat aizdomāties un aptvert, kā tālā pagātnē cilvēki apguva un izmantoja dažādus materiālus, lai nodrošinātu siltumu. “Tulikivi” speciālisti ir aizguvuši nedaudz no pagātnes un nedaudz no tagadnes, radot rezultātu, kas ne tikai lieliski izskatās, bet rada pārsteidzoši labu rezultātu mājokļa siltināšanas jomā.

Ne velti vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību visā pasaulē ir izvēlējušās tieši “Tulikivi” kamīnus un kamīnkrāsnis. To unikālās īpašības ir pārsteidzošas un spēj apmierināt pat prasīgāko pircēju vajadzības.





Vairākas svarīgas lietas, kas raksturo “Tulikivi” krāsnis:



* Malkas apkure – šis senais un uzticamais resurss joprojām tiek aktīvi izmantots mazākos un lielākos mājokļos. Lai arī daudzas funkcijas mūsu ikdienā tiek nodrošinātas, pateicoties elektrībai, var gadīties situācijas, kad tās padeve tiek pārtraukta. “Tulikivi” kamīnkrāsnis un kamīni parūpēsies par to, lai Jūs ne tikai būtu siltumā, bet arī, izvēloties kamīnkrāsni ar cepeškrāsni, varēsiet pat pagatavot pašceptu maizi, picu vai kādu citu gardumu;

* Ziepjakmens – šī materiāla unikalitāti pastiprina ne vien fakts, ka to iegūst tikai dažās konkrētās vietās pasaulē, bet arī īpašības, kuras ziepjakmenim piemīt. Tā kā ziepjakmens galvenās sastāvdaļas ir talks un magnezīts, kamīni un kamīnkrāsnis, kas no tā izgatavotas, būs smagas, taču kalpos kā ļoti efektīvs siltumenerģijas nesējs. Vispirms siltums tiek uzkrāts materiālā un pēc tam pakāpeniski izstarots, tādēļ, lietojot ziepjakmens krāsnis, pēc to izkurēšanās istaba vēl ilgi būs patīkami silta;



* Praktiskums, kas apvienots ar elegantu dizainu. Runājot par kamīnu un kamīnkrāšņu izmantošanu, nevar nepieminēt arī to daudzveidīgos dizainus, kurus piedāvā “Tulikivi”. Tas lieliski izskatīsies gan modernā, gan klasiskā interjerā, ļaujot vērot uguns spēles pa drošajām un pietiekami plašajām dubultā stikla durvīm.

Siltums, kas neapgrūtina – vēl viena svarīga īpašība ir ziepjakmens krāsns izstarotais siltums, kas ir neuzbāzīgs un patīkams. Tāpat gaisā arī nerodas karsta metāla aromāts vai degušu putekļu paliekas. Lieliska izvēle tiem, kas cieš no alerģijām.

Vēlaties iepazīt “Tulikivi” krāsnis un kamīnus tuvāk? Ienāciet – Tulikivi.lv!