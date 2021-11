Vainīgs vai pūkains un balts - visa patiesība un meli par dezodorantu

Dezodorantu kompānijā sākās diena, beidzās vannas rituāli, sākās treniņi un vēl daudzi citi dzīves pasākumi, mēs paļaujamies uz dezodorantu stresainās situācijās, dažreiz nēsājam to visu dienu savā somā. Bet cik labi mēs zinām to, ar ko pavadām tik daudz laika? Pārsvarā visus interesē tikai dažas lietas - lai dezodorant patīkami smaržo un lai tiešām izpilda savu funkciju. Vai tas ir kaitīgs? Kāda nozīme ir sastāvam? Vai ir vecums, kurā vēl nav ieteicam lietot dezodorantu? Uz šiem jautājumiem ne visiem ir atbildes, mēs tikai zinām, ka sev piemērotāko dezodorantu jūs varat atrast šeit . Bet gaisā tapāt, kā dezodoranta aerosols ir izpūsti daudzi mīti un aizspriedumi. Ir laiks uzzināt - kas ir mīts un kur ir taisnība!

Vai dezodoranti atšķiras no antipersperantiem? - Jā

Sāksim ar šo faktu un vairs nekad nesajaucam. Antipersperanti novērš svīšanu. Dezodoranti tikai novērš nepatīkamo smaku, bet sviedri turpina izdalīties. Pretsviedru līdzekļi uz laiku bloķē sviedru dziedzeru darbību, sašaurina sviedru kanālus, savelk ādu un tādējādi samazina svīšanu.

Dezodoranti cīnās nevis ar sviedriem, bet gan ar to smaržu. Nepatīkama smaka parādās baktēriju – mūsu mikrofloras dabisko sastāvdaļu – savairošanās rezultātā. Dezodoranta antibakteriālie komponenti kavē baktēriju augšanu paduses mikroflorā, kas samazina sviedru smakas intensitāti. Dezo - dezinfekcija, Anti - kaut kas, kas apstādina: viegli atcerēties!

Dezodorants naktī jānomazgā - Nē

Antipersperantu ieteicams lietot no rīta vai vakarā. Bet jūs varat uzklāt dezodorantu jebkurā dienas vai nakts laikā. Vai meklējat vēl lielāku aizsardzību? Uzklājiet pretsviedru līdzekli divas reizes ar dažu minūšu intervālu.

Viens no svarīgākajiem padomiem ir lietot pretsviedru līdzekli uzreiz pēc dušas, lai pēc iespējas vairāk neitralizētu kontaktu starp baktērijām un sviedriem, pirms baktērijas paspēj savairoties.

Dezodoranti izraisa vēzi - Nē

Mēs runājam par alumīnija sāli, ko sauc par kancerogēnu. Šādiem apgalvojumiem nav objektīva un zinātniski pierādīta pamata. Dezodorantu un pretsviedru līdzekļu sastāvos visas sastāvdaļas ir ķermenim drošās proporcijās. Alumīnija sāļiem pašlaik nav alternatīvas (lai produkts patiešām iedarbotos). Alumīnija sāļu izmantošanu regulē arī Eiropas Kosmētikas direktīva.

Dezodorants aizsprosto poras, kas izraisa toksīnu uzkrāšanos organismā - Nē

Āda ir mūsu lielākais orgāns. Un, izmantojot dezodorantu uz mazāk nekā 5% no ādas, jūs netraucējat siltuma apmaiņu un turklāt netraucējat toksīnu izvadīšanai. Turklāt toksīni netiek izvadīti caur padušu porām, bet gan caur aknām un nierēm (95% no visiem toksīniem). Tāpēc šis mīts ir nekas vairāk kā putnubiedēklis cilvēkiem, kuri neizprot ķermeņa bioloģiju.

Baltie plankumi uz drēbēm ir sviedru reakcija uz dezodorantu - Nē

retsviedru līdzekļu aktīvās sastāvdaļas pēdas. Tos atstāj alumīnija sāļi. Jebkurš sāls šķīdums izžūstot atstāj baltas pēdas. Kad pretsviedru līdzekļa kosmētiskā bāze iesūcas un ūdens iztvaiko, sāļi paliek uz ādas. Ja līdzeklis nokļūst uz jūsu drēbēm, pēc ūdens/šķīdinātāja iztvaikošanas uz drēbēm paliks baltie plankumi. Balto pēdu esamība vai neesamība ir atkarīga gan no pretsviedru līdzekļa aktīvās vielas, gan no kosmētikas bāzes formulas. Dezodoranti rullītī reti iedarbojas bez sekām. Iemesls ir tāds, ka tas izkliedējas pa ādu pamanāmā slānī un šim slānim ir jāuzsūcas. Tāpēc jums tas jāuzklāj apmēram desmit līdz piecpadsmit minūtes pirms ģērbšanās sākuma.

Vīriešu antipersperanti ir efektīvāki nekā sieviešu - Nē

No vienas puses, vīriešu dezodoranta sastāvs patiešām aktīvāk cīnās ar sviedru smaku, bet, no otras puses, tā kā vīrieši svīst aktīvāk nekā sievietes, viņu produktu sastāvs ir atšķirīgs. Pirmkārt, smarža. Viņi parasti ir vīrišķīgi. Otrkārt, augsts aktīvo vielu saturs. Šeit slēpjas āķis: neskatoties uz tik augstu antibakteriālo, ārstniecisko un citu vielu saturu, pretsviedru līdzekļi vīriešiem nav piemēroti maigai sieviešu ādai. Turpinot lietot to lietot, sieviešu ādai tie var izraisīt sausumu, dedzināšanu un pat alerģiju.

Vīriešu un sieviešu dezodorantu aktīvās sastāvdaļas ir vienādas. Tas ir stāsts par smaržvielām un devām. Gan vīriešu, gan sieviešu pretsviedru līdzekļi visbiežāk izmanto vienas un tās pašas aktīvās vielas – tie ir dažādi alumīnija sāļi.