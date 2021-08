WordPress mājas lapas izveide: kas par to jāzina?

Vai Tavos plānos ietilpst WordPress mājas lapas izveide? Tad Tev šis raksts noteikti ir jāizlasa, jo tajā esam apkopojuši 4 būtiskus faktus, kas jāzina par WordPress satura pārvaldības sistēmu un mājas lapas izstrādes procesu uz tās bāzes! Lasi un uzzini turpinājumā!





4 fakti, kas jāzina, ja plānota WordPress mājas lapas izveide

WordPress mājas lapas izveide nereti tiek izvēlēta kā risinājums, izstrādājot vietni sava uzņēmuma vajadzībām. Kas jāzina par šo satura pārvaldības sistēmu?

1. Populārākā izvēle pasaulē WordPress satura pārvaldības sistēma kopš tās izstrādes pirmsākumiem 2003. gadā ir kļuvusi par populārāko izvēli visā pasaulē. Šobrīd to kā risinājumu mājas lapas izstrādei izmanto vairāk nekā 37% gadījumos.

2. Drošs risinājums Lai arī reizēm dzirdami mīti par WordPress kā nedrošu alternatīvu – tas ir tikai mīts! WordPress regulāri atjaunina sistēmas darbību ar jaunām versijām, lai sniegtu uzlabojumus tās drošībā un plašāku izvēļu klāstu lietotājiem.

3. Plašas iespējas – arī apjomīgām vietnēm WordPress satura pārvaldības sistēma sniedz iespēju izstrādāt arī lielas un apjomīgas mājaslapas uz šīs bāzes. Pielāgojamie, plašie risinājumi ļauj izvēlēties sev nepieciešamo, lai piedāvātu lapas apmeklētājam pašu ērtāko risinājumu.

WordPress kā risinājumu savām mājaslapām izvēlas lieli, pasaulē plaši pazīstami uzņēmumi, piemēram, The Walt Disney Company, New York Post, BBC America u.c., kas vēlreiz apliecina – ar to iespējams uzbūvēt apjomīgas mājaslapas, kurām apmeklētāju plūsma ir mērāma vairākos desmitos tūkstošu dienā!

4. Ērta navigācija WordPress navigācijas panelis ir vienkārši saprotams, kā arī ērti lietojams pat iesācējiem – tā rezultātā pievienot saturu un uzraudzīt vietnes darbību būs vienkārši.

Uztici mājaslapas izstrādi Kebbe IT

Kebbe IT piedāvā izstrādāt mājaslapu uzņēmumam, izmantojot WordPress satura pārvaldības sistēmu. Kebbe IT piedāvā:

mājaslapas izstrādi no nulles – tostarp arī informāciju par to, kā izmantot WordPress sistēmu pēc izstrādes paša spēkiem;

mājas lapas uzlabošanu, veicot tehnisko auditu – identificējot problēmas, tās tiks novērstas, lai uzlabotu lapas darbību un pozīcijas Google meklētājprogrammu rezultātos.

Ienāc Kebbeit.lv mājaslapā , uzzini vairāk par pakalpojumu un uztici WordPress mājas lapas izveidi Kebbe IT speciālistu komandai!