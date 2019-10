Zelta OCTA statistika – Kuras automašīnu markas biežāk iekuļas negadījumos?

Seesam piedāvā iespēju iegādāties Zelta OCTA polisi, kas ir zelta vidusceļš (tieši tāpēc arī tāds nosaukums) starp klasisko OCTA apdrošināšanu un KASKO.

Šobrīd pēc statistikas datiem var noskaidrot, kāds ir vidējais autovadītājs, kas izmanto Zelta OCTA segumu! (Pateiksim priekšā – Rīdzinieks ar 2004. gada Audi un 10 gadu autovadīšanas pieredzi.) Rakstā minēto statistiku mūsu eksperti veidojuši balstoties uz pēdējo 4 gadu laikā saņemtajiem atlīdzību pieteikumiem.





Cik veci transportlīdzekļi tiek apdrošināti ar Zelta OCTA polisi?

Kopumā ar pāris gadu intervālu tiek aplūkotas deviņas vecumu grupas – no pilnīgi jauniem transportlīdzekļiem līdz cienījama vecumam, kas pārsniedz 24 gadus. Pārsteidzoši, bet procentuāli lielāko sadaļu veido automobiļi, kas ir 15–17 gadus veci. Kopumā piektā daļa no visiem auto ir šajā vecuma grupā.





Nākamā lielākā kategorija – 12–14 gadus veci auto. Abas šīs grupas kopā veido teju pusi no visiem pārskatā iekļautajiem auto jeb 49%. Ak, kad reiz latviešiem pienāks tie laiki, kad visi brauks ar jauniem auto? Tiktāl auto vecumā līdz diviem gadiem veido knapi 1%. Savukārt senioru ir pat vairāk – virs 24 gadu vecuma ir 3% apskatīto auto.





Kuros Latvijas reģionos visbiežāk notiek ceļu satiksmes negadījumi?

Teorētiski Rīgas apkārtnes datiem vajadzētu atrauties ar atrāvienu, ņemot vērā automašīnu skaitu šajā reģionā, patiesībā Rīgas rajonā un Jūrmalā kopā ir tikai par 7% vairāk ceļu satiksmes negadījumu nekā Liepājas rajonā. Savukārt Liepāja ir par 10% vairāk negadījumu nekā Ventspilī!





Kura auto marka visbiežāk iesaistīta ceļu satiksmes negadījumos?

Interesanti, ka par klasisko slikto zēnu uzskatītais BMW ir tikai 4. vietā. Goda pjedestālu ieņem Audi, VW un Volvo! Pirmās trīs pozīcijas kopumā veido 46% no visiem negadījumos iesaistītajiem transportlīdzekļiem. Savukārt visgodīgākie ir Mazda, Peugeot un Škoda marku vadītāji – kopumā šie trīs zīmoli veido vien 5% no ceļu satiksmes negadījumos iesaistītajiem auto.





Cik pieredzējuši autovadītāji iekuļas ceļu satiksmes negadījumos?

Intuitīvi šķiet, ka vai no ļoti nepieredzējuši, vai arī gados veci ceļu satiksmes dalībnieki varētu būt tie, kas visbiežāk iekuļas ceļu satiksmes negadījumos un ir spiesti izmantot savu Zelta OCTA. Taču dati rāda pavisam citu ainu!





Autovadītāji, kuru stāžs ir mazāks par pieciem gadiem, veido vien 8% no visiem negadījumos iesaistītajiem šoferiem. Senioru kategorija (tie, kas autovadītāja apliecību ieguvuši pirms vairāk nekā 55 gadiem) ir vēl mazāka – vien 6%! Tas gan varētu būt saistīts ar to, ka šādu autovadītāju ielās nav pārāk daudz.

Kurš tad ir bīstamākais vecums? Izrādās – autovadītāji ar stāžu no 10 līdz 14 gadiem ir atbildīgi par vairāk nekā piektdaļu visu ceļu satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti vadītāji ar Zelta OCTA polisi. Nākamā liekākā grupa ir 15–19 gadus pieredzējuši autovadītāji. Grūti teikt, ar ko tas varētu būt saistīts, iespējams – ar pieredzi no 10 līdz 20 gadiem ir gana daudz pārliecības par sevi, lai brauktu brīvi, taču ne pietiekami izveicības, lai pamanītu it visas situācijas un attiecīgi no tām izvairītos vai tās novērstu.





Foto: Shutterstock.com

Kāpēc Zelta OCTA ir labākā apdrošināšanas polise?

Seesam Zelta OCTA ir īpaša ar to, ka sniedz papildu nodrošinājumu arī situācijās, kad polises īpašnieks ir vainojams ceļu satiksmes negadījumā. Parastā OCTA polise sedz zaudējumus tikai cietušajai pusei, savukārt papildu KASKO apdrošināšana nozīmē vēl vienu polisi par atsevišķu samaksu.





Zelta OCTA polise atlīdzinās zaudējumus arī tad, ja ceļu satiksmes negadījumā būs ticis notriekts meža zvērs vai arī polises īpašnieks būs vainīgs avārijas izraisīšanā.





