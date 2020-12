Zemnieks: par saviem graudiem saņemšu labāku cenu līdz ar ostas iegādi

“Par saviem graudiem tālākā nākotnē dabūšu lielāku cenu, jo būs mazāki ostas izdevumi un šie izdevumi nebūs jāsedz no manu graudu cenas,” tā ieguvumus no piedalīšanās Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības LATRAPS obligāciju emisijā vērtē Latgales zemnieks - Varakļānu novada zemnieku saimniecība “Ābeles” saimnieks Ivars Gruduls. Par obligāciju emisijā iegūtajiem līdzekļiem LATRAPS plāno nopirkt 50% + 1 daļu vienā no Rīgas Brīvostas uzņēmumiem un tādējādi iegūt ostu, kas nepieciešama efektīvākai labības tirdzniecībai.





“Šajā kooperatīva un zemnieku sadarbības ciklā līdz šim pietrūka viena elementa – ostas. Mums – zemniekiem – ir traktori, arkli un sējmašīnas, kooperatīvam ir graudu pieņemšana un glabāšana, un pietrūkst viena elementa – ostas, lai būtu pilns cikls,” norāda Gruduls. Pēc viņa domām, ja “esam aizveduši un pārdevuši graudus kooperatīvam, tad uzticamies līdz galam un nopērkam arī ostu.”





Graudkopības saimniecības “Meža grumuži” saimnieks Artūrs Tjušs ir pārliecināts, ka graudu ražošanā ļoti svarīgs posms ir loģistika. “Savācot no daudziem pa drusciņai, var izdarīt lielas lietas, kuras nākotnē nesīs labumu mums visiem. Arī valstij. Tā ir iespēja piedalīties lielajā biznesā,” lēmumu iegādāties obligācijas pamato zemnieks.





“Tā būs mūsu osta, nevis ārzemju biznesmeņu, kuriem pārsvarā pieder mūsu ostas. Mēs paši pelnīsim, nevis kaut kādi ārzemnieki. Tas ir goda un cieņas jautājums un vienlaikus arī labums mūsu maciņam,” uzsver Neretas novada Zalves pagasta zemnieku saimniecības “Pumpuri” īpašnieks Nauris Smirnovs. Viņš ir LATRAPS biedrs otrajā paaudzē un redz, ko kooperatīvs ir izdarījis ar graudu tirgu, tādēļ uzskata, ka obligāciju iegāde ir ļoti labs un svarīgs ieguldījums. “Pirmkārt, mēs nebarojam zviedru bankas, bet ieguldām savu naudu, par kuru mēs dabūsim atdevi. Un tiks nopirkta osta, caur kuru tiks krauti mūsu graudi daudz ātrāk, daudz efektīgāk, daudz rentablāk. Un tas viss nesīs uz priekšdienām atpakaļ. Pirmkārt, būs ienesīgums no obligācijām 3-5%, otrkārt, katra pārkrautā tonna būs lētāka,” saka zemnieks.”





Tērvetes novada zemnieks Ēriks Vasilis no zemnieku saimniecības “Anšķinaiši” ir viens no LATRAPS dibinātājiem ar 12.biedru kartes numuru. “Ceļam ir jābūt brīvam no lauka līdz kuģim. Visam ir jābūt savā īpašumā. Ja kāds posms iztrūkst, vairs nekontrolē situāciju,” saka zemnieks, kurš obligāciju iegādi uzskata par ieguldījumu bērniem un mazbērniem.





No obligācijām iegūtos līdzekļus izmantos Alpha ostas iegādei. Ostas vidējā iekraušanas jauda ir 9 tūkstoši tonnu dienā un kopējais graudu glabāšanas apjoms - virs 100 tūkstošiem tonnu. Tās piestātnē var apkalpot visdažādākās kravnesības kuģus, ieskaitot PANAMAX izmēra ar kopējo ietilpību 70 tūkstoši tonnu. Līdz ar savas ostas iegādi kooperatīvās sabiedrības biedri iegūs gan iespēju ātrāk nogādāt graudus kuģos, gan uzglabāt tos ostā, gan papildus nopelnīt no ostas darbības.





«Jau gadiem ilgi esam lolojuši sapni par savu graudu pārkraušanas termināli. Pateicoties ģeopolitiskām pārmaiņām, šobrīd mums ir radusies iespēja iegādāties kontrolpaketi ostas terminālī Rīgā, kas atbilst gandrīz visām mūsu vēlmēm – jaudīga dzelzceļa un auto piekļūšana un pieņemšana, PANAMAX kuģu dziļums, jaudīga kuģu uzkraušanas infrastruktūra, sākotnēji pietiekošas un graudu pārkraušanai atbilstošas glabāšanas jaudas, tālākas attīstības iespējas un liela pieredze darbā ar beramkravām,» nozīmīgā darījuma motīvus skaidro LATRAPS valdes priekšsēdētājs Edgars Ruža.





Obligācijas ir ekskluzīvi pieejamas tikai LATRAPS grupas kooperatīvu biedriem un LATRAPS darbiniekiem. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 EUR un tās var iegādāties uz trīs dažādiem termiņiem.





Šī ir jau trešā reize, kad kooperatīvā sabiedrība LATRAPS emitē obligācijas saviem biedriem projektu finansēšanai.