Aicin pieteikties “FIZMIX Eksperiments” konkursam

Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi pievēršot pastiprinātu uzmanību fizikas apguvei. No 21. janvāra Latvenergo aicina pamatskolēnus un skolotājus pieteikties Fizikas gada vērienīgākajam notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam, kas noslēgsies ar Latvijas fizikas svētkiem 11. maijā. Par to informē konkursa koordinatore Patrīcija Pārpuce.

Viņa norāda, ka konkurss, kā galvenais Fizikas gada notikums kļūst arvien populārāks, pērn sasniedzot rekordlielu komandu pieteikumu skaitu – katra ceturtā Latvijas skola.





“Fizikas gadā īpaši jānovērtē skolotāju loma fizikas apgūšanā. Tā kā fizika nav priekšmets, kuru var apgūt bez priekšzināšanām jebkurā vecumā, ir būtiski, ka interese par to tiek raisīta jau pamatskolā. Konkurss “FIZMIX Eksperiments” ir svarīgs skolotāju un skolēnu atbalsts mācību procesā, jo caur aizraujošu konkursu, kurā var iegūt zināšanas un arī vērtīgas balvas, bērni saglabā interesi par šo priekšmetu. Skolotāji tic, ka dalība konkursā var kļūt par skolēna karjeras izvēles pagrieziena punktu, un to pierāda arvien pieaugošais komandu pieteikumu skaits,” stāsta AS “Latvenergo” izpilddirektors Āris Žīgurs.





Lai piedalītos konkursā, līdz 8. februārim www.fizmix.lv/eksperiments portālā jāreģistrē komanda, kurā ir pieci 8. un/vai 9. klašu skolēni un viens skolotājs-konsultants. "No 11. februāra līdz 22. martam norisināsies atlases neklātienes kārta, kurā būs jāveic aizraujoši uzdevumi un jākrāj punkti, lai iekļūtu konkursa finālā Rīgā, kas notiks 11. maijā FIZMIX fizikas festivāla laikā. Konkursā uzvarēs 7 komandas, kas saņems vērtīgas balvas no sadarbības partneriem un iegūs ceļazīmi uz piedzīvojumiem bagātu vasaras nometni," atklāj P.Pārpuce.







Iepazīties ar konkursa nolikumu iespējams šeit: https://www.fizmix.lv/eksperiments/nolikums .







"Šogad un turpmāk “FIZMIX Eksperiments” skolēnus aicinās padziļināti pētīt kādu fizikas elementu. Par šī gada centrālo tēmu izvēlēts LAIKS - galvenais mērīšanas sistēmas elements un viens no fizikas pamatelementiem. Laiks vienmēr ir bijis konstants, bet mūsdienās tas ir ieguvis teju paradoksālu nozīmi. Straujāka ikdiena un spraigāka dzīve arvien biežāk liek uzdot jautājumu “Kur pazūd laiks?”. Atbildes tiks meklētas konkursa 24. sezonā. “FIZMIX Eksperiments” konkurss arī šogad tiks pielīdzināts atklātajai mācību olimpiādei, kas sniedz iespēju skolēniem un skolotājiem saņemt novērtējumu par konkursā ieguldīto darbu savās pašvaldībās," norāda konkursa koordinatore.