Atklāta pieteikšanās vidusskolēnu apmaiņas programmām uz ASV un Japānu

Starpkultūru pieredze, jaunas valodas zināšanas, otra ģimene, cits skatījums uz apkārt notiekošo un draugi no visas pasaules – tie ir tikai daži no ieguvumiem, ko jaunieši gūst, dodoties mācību apmaiņas programmā uz citu valsti. Bezpeļņas organizācija „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” to visu piedāvā, dodot vidusskolēniem iespēju mācīties apmaiņas programmā ASV, Japānā vai citās pasaules valstīs.

Pirmās valstis, uz kurām vidusskolēniem ir iespēja pieteikties, ir Japāna un ASV. Tiem vidusskolēniem, kuriem sapnis ir pavadīt mācību gadu citā kontinentā, īstā vieta būs ASV. Taču, lai šeit mācītos, skolēniem jāpasteidzas, jo kaut arī ASV mācības semestra programmai sāksies tikai nākamā gada 17.janvārī, pieteikties iespējams tikai līdz 15.septembrim.

Savukārt, ja jaunietis ir gatavs īstenam kultūras karuselim, iepazīstot austrumu tradīcijas, tad tieši laikā būs Japānas izaicinājums jeb viena gada mācību apmaiņas programma Japānā. Mācības šeit sāksies nākamā gada 20.martā, taču pieteikšanās notiek laikus - līdz 5.oktobrim.

„Mācību gads ASV un Japānā sākas nedaudz vēlāk kā pie mums – Eiropā. Taču, kā rāda bijušo apmaiņas dalībnieku pieredze, tieši atšķirības kā kultūrā un tradīcijās, tā arī mācību procesa organizēšanā ir tas, kas ļāvis iepazīt valsti, veidojot plašāku skatījumu uz pasauli,” norāda „AFS Latvija” pārstāve Vineta Līduma.

Programmai pieteikties var ikviens vidusskolēns vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Lai pieteiktos, kandidātiem vispirms jāaizpilda pieteikuma anketa www.afs.lv mājaslapā. Pēc tam jāaizpilda apmaiņas dalībnieka pieteikuma forma, kas tiek izsūtīta katram dalībniekam pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas mājaslapā.

Jāuzsver, ka ir iespēja pieteikties arī citām „AFS Latvija” mācību apmaiņas programmām uz Eiropas un Dienvidamerikas valstīm. Plašāka informācija par programmām pieejama „AFS Latvija” mājaslapā.

„AFS Latvija” ir bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas vidusskolēniem vairāk nekā 50 valstīs. Tā pārstāv starptautisko asociāciju „AFS Intercultural Programs”. Organizācija darbību Latvijā uzsāka 1990.gadā. 26 gadu laikā ar organizācijas palīdzību mācību apmaiņas programmās uz ārvalstīm devušies vairāk nekā 670 vidusskolēnu, savukārt Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 890 jauniešu. AFS vispasaules tīklā ir vairāk nekā 60 partnervalstu.