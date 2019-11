Gulbenē skolu hakatonā jaunieši rada biznesa idejas, lai risinātu ikdienas problēmas

Novembra sākumā Gulbenes novada valsts ģimnāzijā notika jau trešais skolu hakatons, kur kopā apmēram 50 skolēnu no Ogres tehnikuma Rankā, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2. vidusskolas meklēja risinājumus savām ikdienas vajadzībām un izstrādāja biznesa ideju prototipus, informē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centra sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Bīviņa.

Viņa norāda, ka Vidzemes uzņēmējdarbības centra organizētā hakatona profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem mērķis ir iedrošināt jauno paaudzi radīt un attīstīt savas idejas, stiprināt uzņēmējspējas, dodot skolēniem praktisku iespēju apzināties savu potenciālu biznesa uzsākšanā. Tematiski jaunieši bija aicināti domāt par dažādu produktu un pakalpojumu radīšanu savu ikdienas vajadzību risināšanai. Skolēni aktualizēja tādas ikdienišķas problēmas kā slapji soliņi lietus laikā, atslēgu nozaudēšana, atkritumu šķirošana, laika trūkums zobu higiēnas procedūrām, sabiedrisko vietu tīrība un higiēna, telefona samirkšana lietus laikā un apgaismojuma nepietiekamība gājēju pāreju izgaismošanai.

Hakatons norisinājās divas dienas. "Pirmajā jaunieši dalījās komandās, definēja problēmas un meklēja to risinājumus. Nedēļas laikā tika radītas prezentāciju sagataves, kas tika prezentētas auditorijai, lai saņemtu komentārus un ieteikumus. Mentoru pavadībā jaunieši strādāja pie ideju uzlabošanas, gatavojoties noslēguma prezentācijai. Tajā žūrija idejas vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem. Vērā tika ņemts idejas potenciāls un pakalpojuma iespējamais pieprasījums tirgū, komandas profesionalitāte un pārliecība, prezentējot ideju, kā arī produktu izstrādes izmaksu aprēķins un pamatojums," skaidro I.Bīviņa.

Balvas idejas tālākai realizācijai saņēma komandas, kas radīja konceptu gudrajai atkritumu tvertnei "Smart garbage" un risinājumu LED izgaismotai gājēju pārejai. "LED apgaismojums gājēju pārejās domāts transportlīdzekļu vadītāju papildu brīdināšanai, jo tas pievērš uzmanību un vadītājs samazina ātrumu, mazinot iespēju notikt ceļu satiksmes negadījumam. Savukārt gudro atkritumu tvertni plānots ražot no pārstrādājamas plastmasas ar vairākiem nodalījumiem atkritumu šķirošanai. Tā paredz hermētiski noslēgtu risinājumu, lai nepatīkamais aromāts paliktu tvertnes iekšpusē, kā arī padomāts par tās radošu dizainu," stāsta I.Bīviņa.

Prezentēto ideju vidū bija arī īpašas zobu tīrīšanas kapes, risinājumi, lai ar pirkstu nospieduma palīdzību atslēgtu durvis. "Gulbenes novada pašvaldības simpātiju balvu ieguva komanda, kas izstrādāja risinājumu viedtālruņa stikla apstrādei, lai tas būtu mitrumizturīgs, savukārt dalībnieki visatzinīgāk novērtēja soliņu, kas pēc lietus kļūst sauss," atklāj sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ideju izstrādē jauniešiem palīdzēja mentori ar pieredzi uzņēmējdarbības attīstībā un izglītības iestāžu skolotāji. Skolēnus konsultēja Olita Untāla, Ilze Freivalde no "Altum", LIAA Madonas biznesa inkubatora pārstāve Iveta Vabule, Edgars Birže no SIA "LEFF", Aivars Zelčs no SIA Zetech, Laima Engere no Vidzemes uzņēmējdarbības centra, Atis Barinskis no kultūrvietas “Lokāls Siltumnīca”, Vidzemes plānošanas reģiona Inovāciju brokere Ilona Platonova, Liene Kazāka no Gulbenes novada pašvaldības.

Piebilstams, ka šis bija jau trešais šāda veida pasākums skolām. Otrais hakatons 2018. gadā norisinājās trīs dienas un tika organizēts Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā. Tajā debitēja un uzvaras laurus plūca ideja par ledus biezuma mērītāju upēs un ezeros, kas spētu izglābt zemledus makšķernieku dzīvības no ielūšanas ledainajos ūdeņos. Komanda, kuru pārstāvēja Valmieras tehnikuma un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi, par uzvaru hakatonā saņēma 200 eiro naudas balvu tālākai savas idejas attīstībai.

Hakatonu sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību organizēja Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs. Tā mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, tajā skaitā, veicinot jauniešu izpratni par uzņēmējdarbības procesiem.

P.S. Hakatons jeb tehnoloģiju maratons ir pasākums, kas ilgst 48 stundas. Tā mērķis ir izveidot jaunas komandas un radīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus. Sākotnēji katrs, kuram ir biznesa ideja, prezentē tās pārējiem dalībniekiem. Pēc tam dalībnieki izvēlas, pie kuras idejas attīstīšanas strādāt turpmākās 48 stundas un no nulles veido reālu produkta prototipu. Hakatons ir satikšanās vieta dažāda līmeņa un profesiju pārstāvjiem.