Rīgā, Mazajā ģildē, no 12. līdz 15.oktobrim notika 8. Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās pianisti vecumā no 5 līdz 21 gadam klavieru solo un četrrocīga ansambļa kategorijās, tostarp arī no Gulbenes mūzikas skolas, facebook.com informē Gulbenes mūzikas skola.

Debitantu grupā 1.vietu ieguva Keita Driņķe, pedagoģe Jana Baldone; klavieru ansambļu Juniors C grupā 2.vietu - mūsu klavieru duets Ance Puste un Alens Deksnis, pedagoģe Lidija Musajeva.