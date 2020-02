Gulbenes novada skolēni gatavojas lielajiem dziesmu un deju svētkiem

Šovasar no 6. līdz 12. jūlijam Rīgā norisināsies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Šogad dalībnieku svētku gājiens notiks svētku pēdējā dienā, tas noslēgsies ar pasākumu Lucavsalā. Dziesmu un deju svētkos piedalīsies arī kolektīvi no Gulbenes novada.

Svētku programmas repertuāru Gulbenes novadā šobrīd apgūst 17 tautas deju kolektīvi, 6 kori, viena folkloras kopa un pūtēju orķestris, kā arī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņa dalībnieki. Šogad svētkos piedalīsies arī bērni ar speciālām vajadzībām - deju kolektīvs „Zeltābols” no Sveķu pamatskolas, un tas notiek projektā bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām "Roku rokā dziesmu rotā". XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Gulbenes novada pašvaldības koordinatore Baiba Muceniece informē, ka kopumā no Gulbenes novada uz svētkiem dosies apmēram 750 dalībnieki. Dejotāji jau ir aizvadījuši divus sadančus. Pirmais sadancis “Lepni gāju dancojot” norisinājās Lizuma kultūras namā 13.decembrī un tika veltīts bijušās skolēnu deju virsvadītājas Edītes Ķikustes piemiņai. Otrais sadancis norisinājās 24.janvārī Gulbenes kultūras centrā. Gatavojoties deju svētkiem, dejotājiem aktīvi norisinās horeogrāfisko kustību precizējošie semināri, kurus vada pazīstamie deju virsvadītāji. Skolēni jau ir darbojušies semināros ar Taigu Ludboržu, Ilonu Bogdanovu, Dagmāru Bārbeli un Ilutu Mistri, februārī kolektīvi uzņems Reini Rešetinu.Skolēnu tautas deju repertuārā ir tādas dejas kā “Mana meilo”, “Vējelis”, “Paunu kule”, “Tautumeita” un vēl citas. B.Muceniece uzskata, ka jaunākajiem dejotājiem šajos deju svētkos piemeklētas ne pārāk vieglas dejas un līdz ar to ir daudz grūtību. Taču to, kā skolēniem veicas ar viņu repertuāru, varēs redzēt 27.februārī Gulbenes kultūras centrā, kad norisināsies novada vietējā skate, bet 1.aprīlī tās pašas dejas tiks izdejotas skolēnu tautas deju repertuāru apguves skatē, kurā kolektīvus vērtēs jau valsts žūrijas komisija. Koristiem, lai tiktu uz dziesmu svētkiem, ir jāpiedalās divās konkursa kārtās. Pirmā kārta norisināsies 8.aprīlī ar vietējās komisijas vērtēšanu, bet 21.aprīlī būs otrā konkursa kārta, kuru vērtēs lielā komisija. Arī koriem norit repertuāru apguves kopmēģinājumi ar dziesmu svētku virsvadītājiem. Pirmais kopmēģinājums gaidāms 11.februārī, uz kuru uzaicināti tādi virsvadītāji kā Gints Ceplenieks un Jevgeņijs Ustinskovs, savukārt otrajam kopmēģinājumam, kas norisināsies martā, virsvadītāji vēl nav zināmi.Rankas pamatskolas folkloras kopas “Dzīpariņš” vadītāja Aelita Medejse atklāj, ka viņiem viss vēl priekšā, taču interesantākais ir tas, ka svētku repertuārā viņiem paredzēta pasaka, kurā būs ne tikai jādzied, bet arī jādejo. Viss ir iestudēts kā rotaļa, jo galvenais pasākums, kurš norisināsies Rīgā, Brīvības laukumā, ir “Rotaļu vija Latvijai”. Vismierīgāk dziesmu un deju svētkiem var gatavoties Gulbenes orķestris, jo viņiem jau ir simtprocentīga garantija, ka svētkos viņi būs. Taču svētkiem ir jāturpina gatavoties, tādēļ Gulbenes sporta centrā 6.martā notiks Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru kopmēģinājums. Gatavojoties XII skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Gulbenes pašvaldībā ir izveidota darba grupa, kura ir atbildīga par novadnieku sagatavošanu svētkiem un atbild par organizatorisko daļu. Viņu pārziņā ir transporta sagāde, lai svētku dalībnieki varētu nokļūt līdz Rīgai un pēc tam uz kopmēģinājumiem un koncertiem, jo svētku dalībnieku ēdināšana un gulēšana tiek apmaksāta no valsts budžeta.12.maijā, kad būs noslēgušās skates un konkursi, būs zināms, kuri novada kolektīvi pārstāvēs Gulbenes novadu XII skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. “Runājot par deju kolektīviem, diemžēl visiem tikt uz svētkiem nebūs iespējams, jo dejotāju skaits uz Daugavas stadiona laukuma ir ierobežots, taču pārējiem kolektīviem ir liela iespēja tikt visiem uz svētkiem,” atklāj B.Muceniece. No 16.maija varēs iegādāties biļetes uz dziesmu un deju svētkiem “Biļešu paradīzes” kasē arī Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.