Gulbenes skolēni gūst panākumus domrakstu konkursā

Latviešu valodas aģentūra novērtējusi skolēnus no Gulbenes novada skolām, kas piedalījušies ikgadējā domrakstu konkursā par godu Starptautiskajai dzimtās valodas dienai. Katru gadu pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tā tiek atzīmēta 21.februārī, un jau divpadsmit gadus skolēni no visas Latvijas tiek aicināti rakstīt savus stāstus un iesūtīt zīmējumus par kādu konkrētu tēmu.

Šāgada domrakstu konkursa “Izstāsti man savu sapni” laureāti tiks sveikti piektdien, 21.februārī, Rīgā. Starp laureātiem ir arī Gulbenes 2.vidusskolas 3.c klases skolniece Gabriela Kostigova, kuras skolotāja ir Iveta Molotkova.

Piedalās rekordliels skolēnu skaits

“Mēs organizējam dzimtās valodas dienu kā svētkus skolēniem un skolotājiem, lai viņi var sajust lepnumu par savu valsti un valodu. Lielākā vērtība ir šī līdzdalība, skolēnu iesaistīšanās, līdzdomāšana,” gandarīta ir Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere.

Viņa “Dzirkstelei” atklāj, ka šādus domrakstu un zīmējumu konkursus valodas aģentūra rīko jau divpadsmit gadus un ar katru gadu atsaucība pieaug. “Šogad patiešām bija rekordliels dalībnieku skaits ne tikai no Latvijas skolām, bet arī no latviešu skolām ārzemēs – pavisam tika iesūtīti 1234 darbi, no tiem 693 literārie darbi un 541 zīmējums. Esam pateicīgi skolotājiem, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties. Bez skolotāju līdzdalības un atsaucības tas nebūtu iespējams,” pauž V. Līcīte-Meldere.

Viņa atzīmē, ka arī šogad konkursā darbus iesūtījuši vairāki skolēni no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes mākslas skolas, Gulbīša pamatskolas un Lejasciema vidusskolas. “Mazās lauku skolas un novadu skolas ļoti aktīvi piedalās gan konkursos, gan dzimtās valodas dienas pasākumos. Laukos cilvēki ir atsaucīgāki un atvērtāki,” vērtē projektu vadītāja.

Laureātiem - īpaši svētki

Bērni no visas Latvijas šogad sabrauks Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, kur risināsies īpaša svētku programma un notiks laureātu sveikšana dažādās vecuma grupās.

“Svētku programmu cenšamies veidot atbilstošu tā gada konkursa tēmai. Šajā gadā tēma bija “Izstāsti man savu sapni”, tāpēc centīsimies uzburt sapni ar skolēnu labāko darbu lasījumiem Latvijas Nacionālā teātra aktieru Agneses Cīrules un Jēkaba Reiņa lasījumā, skaistāko dziesmu skanējumu Elzas Rozentāles grupas “Bur mani” izpildījumā un burvju mākslinieka Dantes Pecolli priekšnesumu,” stāsta V. Līcīte-Meldere.

Svinīgā svētku gaisotnē aktieri lasīs arī laureātes G.Kostigovas darbu. Tajā viņa apraksta savas ģimenes lielos un mazos sapņus. “Sapnis var būt kaut kas tāds, ko mēs piedzīvojam nakts miegā. Reizēm sapņi var mūs satraukt. Kad mazie brāļi un māsa kādreiz nosapņo ko sliktu, viņi vienmēr skrien pie mammas un tēta. Sapņi aug reizē ar mums. Kad esam mazi, tie ir tieši tādi paši. Kad izaugam, tie izaug kopā ar mums. Mans tētis sapņo par to, lai Latvijā arvien vairāk cilvēki precētos aiz mīlestības un būtu laimīgi,” raksta Gabriela.

Skolēnu darbi grāmatā

“Konkursam arvien izvēlamies tematus, kas apliecina Latvijas spēku un stiprumu, parāda, ka visi esam līdzdalīgi tajā, kāda ir Latvija. Tēmas ir dažādas, bet visas stāsta, kā bērni jūtas Latvijā, kā redz Latviju, kā viņi jūt, ko paši varētu paveikt, lai padarītu mūsu valsti vēl skaistāku,” saka projektu vadītāja.

Konkursa popularitāti nosaka arī tas, ka katru gadu labākie skolēnu darbi tiek izdoti grāmatā. “Tas ir liels prieks – ieraudzīt savu darbu grāmatā. Tā kā konkurence ir liela, tas veicina radošumu un izdomas bagātu darbu rašanos,” stāsta V.Līcīte-Meldere. Nupat iznākusi grāmata, kurā apkopoti pērnā gada labākie darbi par tēmu “Mans bērnības stāsts”.

Nozīmīgu vietu tajā ieņem arī Gulbenes novada skolēnu darbi. “Mana bērnība sākās skaistā vietā Jaungulbenes pagastā Gulbīša ciemā. Dzimtās mājas atrodas pakalnā, kam apkārt ir vecvectēva stādīts ābeļdārzs. Pavasaros te ir tik skaisti!” tā savā darbā raksta Gulbīša pamatskolas skolniece Kristiāna Čakše. Grāmatā iekļauti arī viņas klasesbiedru darbi. Gustavs Korulis kā savu īpašāko bērnības stāstu aprakstīja kādu dienu, kad ar vecākiem un mazo brāli izlēmuši doties uz Latgales pusi. “Viens no lielākajiem pārdzīvojumiem bija kāpšana augstajā Ančupāna skatu tornī. Jau pie pirmajiem pakāpieniem man parādījās bailes, tomēr kopā mēs tās pieveicām,” raksta nu jau 3.klases skolnieks. Savukārt viņa klasesbiedrs Arvis Ormanis izvēlējies aprakstīt savus vērojumus laukos. “Mūsu ģimene nodarbojas ar lauksaimniecību, tādēļ es skaidri zinu, ka maizes sākums ir zeme un graudi, bet piens nerodas veikalā,” raksta Arvis. Grāmatā ir arī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolnieces Līgas Belovas stāsts, kurā viņa atzīst: “Vislielākais prieks ir par to, ka mana dzīve rit Latvijā. Nemaz nebūtu vēlējusies, lai tā notiek kur citur.”