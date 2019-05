Jauniešu centrs "Bāze" organizē bērnu un jauniešu aktivitātes vasarā

Jauniešu centra "Bāze" turpina informē par bērnu un jauniešu aktivitātēm vasarā.

"Tuvākais pasākums - 25.maijā. Piedzīvojumu pārgājiens svaigā gaisā sadarbībā ar Zemesassardzes 25.bataljoinu. Dalībnieku vecums - 13+. Pieteikties pārgājienam var, sūtot sms uz tālruni +37126354557, norādot vārdu, uzvārdu un vecumu. Transportu nodrošinās," informē jauniešu centra "Bāze"speciāliste Lana Upīte.

Piebilstams, ka sākas arī pieteikšanās bērnu Vasaras dienām Bāzē. "Tās notiks no 11.līdz 14.jūnijam, no 9.līdz 12.jūlijam un no 6.līdz 9.augustam. Var pieteikties bērni vecumā no 6 līdz 12gadiem. Vasaras dienām Bāzē var pieteikties, sūtot sms uz tālruni +37126354557, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu un mēnesi, uz kuru piesakās," precizē L.Upīte.