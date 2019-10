Kampaņā “Tīrai Latvijai” skolēnus aicina vākt makulatūru

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes, ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā.

Makulatūras vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija makulatūras vākšanai notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 1. martam. Kampaņas dalībnieki ne tikai piedalīsies cīņā par vērtīgām naudas balvām un izglītojošām ekskursijām, bet arī katrs saņem garantētas dāvanas par ieguldījumu tīras Latvijas veidošanā. Par katru savākto makulatūras tonnu skolas saņems otrreizēji pārstrādātu papīru, kā arī visi konkursa dalībnieki varēs bez maksas apmeklēt grandiozu vides festivālu, kur ar radošajām darbnīcām, meistarklasēm un mūziķu priekšnesumiem organizatori pateiksies ikkatram kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībniekam.

Kampaņa “Tīrai Latvijai” sniedz nozīmīgu ieguldījumu otrreizējo izejvielu pārstrādes veicināšanai valsts mērogā. Pirmkārt, bērni un jaunieši tiek izglītoti par vides jautājumiem un labāk izprot cilvēka atbildību par radītajiem atkritumiem. Otrkārt, fiziski iesaistot bērnus makulatūras dalītā vākšanā, gan mācību iestādes, gan arī skolēnu ģimenes iesaistās atkritumu šķirošanā. Treškārt, savāktie makulatūras apjomi ik gadu apliecina kampaņas nozīmi – jo šis ir būtisks veids, kā katru mācību gadu atkārtotā apritē nonāk vairāki desmiti tonnu makulatūras, kas ne tikai palīdz saudzēt kokus no nociršanas, bet arī ietaupa ievērojamu ūdens, enerģijas un finanšu apjomu.

“Zaļā josta” kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides saudzēšanas pasākumu simtiem Latvijas izglītības iestādēm. Pagājušajā mācību gadā kampaņas ietvaros, piedaloties 92 720 bērniem un jauniešiem no 388 izglītības iestādēm no visas Latvijas, savāktas un uz pārstrādi nogādātas 939,545 tonnas makulatūras. Pērn kampaņa sniegusi nozīmīgu ieguldījumu videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanai valstī - piedaloties 55 003 bērniem un jauniešiem no 233 izglītības iestādēm, “Zaļā josta” pārstrādei nogādāja 21,14 tonnas izlietoto bateriju. Izlietoto bateriju vākšana tiek organizēta arī šajā mācību gadā.

Makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss” un Valsts izglītības satura centru.