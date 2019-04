Klāt Skaļās lasīšanas Gulbenes reģiona fināls

12.aprīlī plkst.11.00 Gulbenes bērnu bibliotēkā notiks Nacionālās Skaļās lasīšanas Gulbenes reģiona fināls.





Jau otro reizi Latvijā un arī Gulbenes novadā jaunie lasītāji no 5. un 6. klasēm savā starpā sacenšas Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā. Ja pagājušajā gadā sacensībās bija aicinātas iesaistīties konkrētas četras skolas, tad šajā gadā aicinājām pieteikties tās skolas, kuras pašas vēlas startēt šajā sacensībās.







Esam gandarīti, ka 7 novada skolās bērni ir sacentušies savā starpā, lai 12.aprīlī sapulcētos Gulbenes bērnu bibliotēkā un nopietnas žūrijas uzraudzībā startētu Gulbenes reģiona sacensībā.





Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība ir LNB un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) rosināta sacensība, kurā bibliotēkas un skolas visā Latvijā aicināja pieteikties aktīvus lasītājus no 5. un 6.klasēm. Pirmajā, 2017. gadā, septembrī visā Latvijā sākās lasīšanas sacensība, kurā piedalījās necerēti liels skaits dalībnieku – tie bija vairāk nekā septiņi tūkstoši aizrautīgu 5. un 6. klašu skolēni, kuriem ļoti patīk lasīt. Finālā Rīgā piedalījās 30 reģionālie lasīšanas čempioni, no kuriem 17 bija zēni un 13 meitenes. Klātienē viņus atbalstīja visa klase, bet video tiešraidē LNB mājaslapā (www.lnb.lv) līdzi juta vēl daudzi simti lasīšanas entuziastu.





Ideja par kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Kā liecina PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums) 2016. gada pētījums, Latvijas skolēni paši sevi ierindo 4. vietā no beigām 50 valstu konkurencē. Skaļās lasīšanas sacensība ir paredzēta arī pašapziņas celšanai, kā arī zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai.





Gulbenes reģions pagājušajā gadā sūtīja savu pārstāvi uz Rīgu. Tas bija Gulbenes sākumskolas 6.klases skolnieks Mikus Rukmanis, kurš startēja godam. Mikus uz Rīgu devās kopā ar savu klasi.





Arī šajā gadā 18 bērni no Lizuma, Lejasciema, Stāķiem, Beļavas, Tirzas un arī Gulbenes 12.aprīlī pulcēsies Gulbenes bērnu bibliotēkā, lai kompetenta žūrija no viņu vidus izraudzītos to pašu labāko, aizrautīgāko lasītāju, kas pārstāvēs mūsu novadu Rīgā 18.maijā.

Sacensība sāksies plkst. 11.00. Sarakstā zemāk redzam kārtību, kādā jaunie lasītāji lasīs savas mīļākās grāmatas fragmentu.





Undīne Meisīte Kristiāna Zvaigzne Alise Kostigova Bernadeta Balode Nikola Keita Dreimane Estere Tuča Anna Emīlija Anže Normens Viktors Štāls Sigita Evelone Evelīna Upīte Alise Ņečajeva Ernests Pauls Mednis Annija Iļjenko Anna Nikola Berkolde Liene Puniņa Viktorija Kostigova Dāvis Keišs Sanija Dubrovska

Aicinām visus interesentus atnākt uz Gulbenes bērnu bibliotēku 12.aprīlī plkst.11.00 un turēt īkšķi par savējo lasītāju!

Varbūt tieši MŪSĒJAIS kļūs par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju!