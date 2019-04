Konkurss “FIZMIX Eksperiments”: starp spēcīgākajiem Vidzemes skolu komandu dalībniekiem arī gulbenieši

Latvenergo skolēnu erudīcijas konkursa lielajā finālā 11. maijā Rīgā par labākās komandas titulu sacentīsies 320 fizikas entuziasti, tostarp 60 jaunieši no Gulbenes, Cēsu, Valmieras un Madonas novada, informē konkursa koordinatore Patrīcija Pārpuce.

Starp Vidzemes 10 spēcīgākajām komandām lielajā finālā piedalīsies arī “Pastilu mednieki”, “Ideju Kauss” un “Resnie Buļbīši” no Gulbenes 2. vidusskolas, “Trigeris” un "Lidumnieki" no Lizuma vidusskolas un “Swan” no Gulbenes Novada valsts ģimnāzijas.

Fināla dalībnieki iegūs vērtīgas balvas, bet Vidzemes labākā komanda ceļazīmi uz piedzīvojumiem un zināšanām bagātu vasaras nometni. No Vidzemes konkursam pieteicās un neklātienē sacentās 42 komandas, kas ir par desmit vairāk nekā pērn.

"Rekordlielā pieteikumu skaita dēļ šis gads izcēlies ar sīvāko komandu konkurenci konkursa 24 gadu pastāvēšanas vēsturē, tāpēc iekļūšana labāko vidū ir īpaši vērtīga. Kopvērtējumā vienlīdzīgus rezultātus ieguvušas komandas, kas ieņem 10., 11., un 12. vietu, tāpēc Vidzemi šogad finālā pārstāvēs 12, nevis 10 komandas, kā tas ir bijis iepriekš,"stāsta P.Pārpuce.

Konkursa fināls norisināsies 11. maijā lielākajos fizikas svētkos Latvijā – fizikas festivālā “FIZMIX Eksperiments”. Dienas gaitā plānotas iedvesmojošas lekcijas, koncerti, fizikas nozares aktīvistu ekspozīcijas un publiska konkursa fināla vērošana.

P.Pārpuce atklāj, ka festivāla apmeklētājs bez maksas varēs, piemēram, izmērīt gaismas ātrumu ar šokolādi, uzzināt, kā būvē vēja tuneļus un nirst okeāna dzīlēs, piedalīties radošajās darbnīcās, veikt eksperimentus.



"Fizikas festivāls vienuviet pulcēs vadošos nozares ekspertus – fiziķus, akadēmisko personālu, institūciju pārstāvjus un industrijas aktīvākos uzņēmumus. Apmeklēt festivālu aicināts ikviens - gan liels, gan mazs, lai iepazītu fiziku saprotamā un aizraujošā veidā. Pērn Fizikas festivāls “FIZMIX Eksperiments” norisinājās pirmo reizi, to apmeklēja vairāk nekā 2500 dažāda vecuma dalībnieku," norāda konkursa koordinatore.