Rankā piedalās konkursā "Teci, teci, valodiņa" un folkloras kopas apgūst Dziesmu un deju svētku repertuāru

Rankas kultūras namā 8.novembrī norisinājās Vidzemes augstienes novada stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa". Konkursā kopumā piedalījās 20 bērni no Rankas, Trikātas, Lubānas, Ērgļiem, Ļaudonas, Cesvaines un Alūksnes. Par to informē Rankas kultūras nama vadītāja Lāsma Lancmane.

"Vecuma grupā no 1. līdz 4.klasei konkutrsa finālam izvirzīja Undīni Ceplīte no Ērgļiem, Gustu Medni no Cesvaines un Madi Emīliju Macijevsku no Ļaudonas; 5. un 6.klases grupā izvirzīja Samantu Dardeti no Ēgļiem; vecuma grupā no 7. līdz 12.klasei izvirzīja Justīni Aldersoni no Rankas. Izvirzītie bērni piedalīsies stāstnieku finālā Rīgā 7.decembrī," stāsta L.Lancmane.

Stāstnieku konkursa žūrijā bija Gulbenes novada pašvaldības, Izglītības metodiķe Baiba Muceniece, Rankas bibliotēkas vadītāja Anda Ješkina, Druvienas kultūras nama vadītāja Valda Putene un Rankas kultūras nama vadītāja Lāsma Lancmane. Pasākuma koordinatore Vidzemē Aelita Medejse.

Piebilstams, ka Rankas kultūras nama lielajā zālē norisinājās repertuāra apguves mēģinājums folkloras kopām skolēnu Dziesmu un deju svētkiem. Piedalījās: Rankas folkloras kopa "Dzīpariņi", Alūksnes novada vidusskolas folkloras kopa "Dzintariņi", Andreja Eglīša Ļaudonas folkloras kopa "Driksnēni", Cesvaines vidusskolas bērnu folkloras kopa un Jaunpiebalgas kultūras nama folkloras kopa "Piebaldzēni". Deju mēģināju vadīja tradicionālās dejas speciāliste Dace Circene no Rīgas.