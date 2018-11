Starp trim konkursa "Gada sporta skolotājs 2018" nominantiem - Sarmīte Gobiņa

Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā konkursā “Gada sporta skolotājs 2018” noskaidroti trīs nominanti – Aiva Aišpure no Bauskas sākumskolas, Sarmīte Gobiņa no Gulbenes sākumskolas un Pēteris Krastiņš no Salas vidusskolas. Konkursa uzvarētājs – izcilākais Latvijas sporta skolotājs 2018. gadā – tiks nosaukts “Latvijas Gada balvas sportā 2018” apbalvošanas ceremonijā 21. decembrī. Par to informē konkursa “Gada sporta skolotājs” organizatoru pārstāvis Kaspars Līcītis.



“Gada sporta skolotājs 2018” trīs nominanti tika noteikti, konkursa vērtēšanas komisijai klātienē vērojot sešu finālistu vadītās sporta stundas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā.



"Tika vērtētas skolotāju iemaņas izmantot daudzveidīgas mācību metodes un līdzekļus, māka kvalitatīvi demonstrēt vai iesaistīt skolēnus vingrinājumu demonstrēšanā, kā arī prasme nodrošināt atgriezenisko saiti stundā. Tāpat liela vērība tika pievērsta emocionālajam fonam mācību stundās, drošības noteikumu prasību ievērošanai un citiem kritērijiem,"stāsta K.Līcītis.



Gulbenes sākumskolas sporta skolotāja Sarmīte Gobiņa ar savu stāju un izturēšanos ir paraugs skolēniem un kolēģiem. Skolotāja ir stingra un prasīga, bet vienmēr taisnīga un ar labu humora izjūtu. Skolotājai piemīt izcilas pārliecināšanas un organizatora spējas, viņa spēj mobilizēt un iedvesmot jauniešus iecerētā mērķa sasniegšanai. Uz S. Gobiņas sporta stundām skolēni nāk ar prieku. Mācību procesā uzsvars ir uz to, lai skolēni saprastu, katra mācāmā sporta veida elementa pielietojumu reālajā dzīvē. Skolotājas sagatavotās komandas ļoti veiksmīgi startē pilsētas un novada sacensībās, mērojoties spēkiem un uzvarot pat vecāku skolēnu komandas.

Konkursa “Gada sporta skolotājs 2018” vērtēšanas komisijā šogad ir gan ministrijas pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti, tostarp, Latvijas vieglatlēte Anita Siliņa, sporta žurnālists Dāvids Ernštreits, Lattelcom Rīgas maratona organizators Aigars Nords, Liepājas Sporta spēļu skolas direktora vietniece Evita Auniņa.



Konkursa mērķis ir popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt profesijas prestižu plašākas sabiedrības acīs.