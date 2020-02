Tradicionālais “Cits bazārs” Gulbenē

14.februārī tirdzniecības centra “Beta” telpās Gulbenē norisinājās skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums “Cits bazārs”, kas ir tradicionāls pasākums Gulbenē un kurā šoreiz savu produkciju un pakalpojumus piedāvāja 84 skolēnu mācību uzņēmumi ne tikai No Gulbenes un Lizuma, bet arī no Madonas un citu Latvijas novadu un pilsētu skolām. Liene Kauķe no Lizuma vidusskolas uzņēmuma “Laimīte” vārdā piedāvāja miksli no kaltētiem āboliem, banāniem un dzērvenēm. “Ir ļoti veselīgs produkts,” viņa teica.

Gulbenes 2.vidusskolas skolniece Marta Izabella Brūniņa “Cita bazārā” rādīja savus dekorus, kas izgatavoti no putuplasta un ir domāti telpu sienu rotāšanai jubilejās vai dažādos svētku pasākumos. Faktiski tie ir baltas krāsas pusfabrikāti, kurus katrs var izkrāsot vai greznot pēc savas gaumes un ieskatiem.

Sanija Silauniece un Marta Patrīcija Prudente ir Gulbenes 2.vidusskolas skolnieces, kuras bija padomājušas par īpašu piedāvājumu Valentīndienai – rotaslietām un loteriju, kura visas lozes ir laimīgas. “Sievietes ir pašas skaistākās būtnes uz pasaules. Viņas vajag lutināt,” sacīja Sanija.