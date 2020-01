Var sākt pieteiktie lielākajam fizikas konkursam “FIZMIX Eksperiments”

Sākot no 27. janvāra, AS "Latvenergo" aicina skolas pieteikt savas komandas 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”, kas šogad notiks 25. reizi, informē AS "Latvenergo"preses sekretāre Ivita Bidere.



Konkursa mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, kā arī veicināt jauniešos profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fiziku. Šis gads būs īpašs ar plašu konkursa programmu, kā arī ar vienu no lielākajiem fizikas festivāliem Baltijā.

Lielais konkursa fināls notiks fizikas festivāla laikā 25. aprīlī Rīgā, Hanzas peronā, kurā tiks noskaidrotas uzvarētāju komandas, iegūstot galveno balvu – piedalīšanos izglītojošā un aktīvā vasaras nometnē.

No 27. janvāra līdz 14. februārim savas skolas komandu var pieteikt mājaslapā www.fizmix.lv/eksperiments.

"Komandā jābūt pieciem 8. un/vai 9. klašu skolēniem un vienam skolotājam, kas darbosies kā konsultants konkursa gaitā. No 17. februāra līdz 24. martam notiks neklātienes kārta, kurā komandām patstāvīgi būs jārisina uzdevumi un jāpelna punkti, lai nokļūtu lielajā jubilejas finālā. Konkursa pusfinālā no 60 komandām tiks 30, savukārt cīņu finālā turpinās septiņas zinošākās komandas. No katra reģiona erudītākā komanda iegūs galveno balvu – piedalīšanos izzinošā vasaras nometnē," skaidro I.Bidere.

Piebilstams, ka AS “Latvenergo” rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisināsies 25. reizi.





Plašāk par konkursa nolikumu var uzzināt www.fizmix.lv/eksperiments/nolikums un par vairāk par konkursa norisi iespējams lasīt www.fizmix.lv/eksperiments.