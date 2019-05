Vērienīgā festivālā “Bērnu vieglatlētika” piedalās arī Gulbenes sākumskolas bērni

Vakar, 15. maijā, Elektrum Olimpiskajā centrā ar aizraujošu pasākumu svinīgi noslēdzās bērnu vispārējās fiziskās attīstības programmas “Bērnu vieglatlētika” pirmā sezona Latvijā. Pasākumā pulcējās 200 otrās klases skolēni no visas Latvijas kopā ar saviem treneriem un atbalstītājiem, lai cīnītos par sportiskākās klases titulu. Dalībnieku vidū bija arī skolēni no Gulbenes sākumskolas. Par to informē Latvijas Vieglatlētikas savienības Komunikācijas vadītāja Ieva Bļusina.



"Programmas ''Bērnu vieglatlētika'' ietvaros šajā sezonā norisinājās pieci reģionālie sacensību posmi, un četras labākās komandas no katra reģiona tagad savus spēkus rādīja festivāla finālā Rīgā. Uz lielo sezonas noslēguma festivālu Rīgā pulcējās 200 finālisti no visas Latvijas – Siguldas, Ogres, Gulbenes, Ādažiem, Rīgas, Dagdas, Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils, Saldus, Grobiņas, Ventspils, Priekules, Jelgavas, Bauskas un Aizkraukles novadiem. Visvairāk punktu ieguvusī komanda no Jelgavas 4. vidusskolas saņēma ne tikai medaļas un greznu kausu, bet arī atbalstītāju sarūpētu dāvanu – iespēju visiem kopīgi pavadīt jautru dienu Līvu Akvaparkā," stāsta I.Bļusina.





Piebilstams, ka par bērnu vispārējās fiziskās attīstības programmas “Bērnu vieglatlētika”ieviešanu un attīstību Latvijā rūpējas Latvijas vieglatlētikas savienība kopā ar uzņēmumu “Maxima Latvija” un Latvijas Sporta federāciju padomi.





“Vakar veiksmīgi noslēdzās programmas “Bērnu vieglatlētika” pirmā sezona. Nepilna gada laikā Latvijā īstenoti vairāki reģionālie festivāli, kuros kopumā piedalījās vairāk kā 650 bērnu, kā arī organizētas apmācības, piedaloties vairāk nekā 350 sporta skolotājiem un treneriem. Novērtējam sadarbības partneru veikalu tīkla “Maxima Latvija” un Latvijas Sporta federāciju padomes aktīvo iesaisti un interesi, sadarbojoties programmas īstenošanā arī nākamajā sezonā. Mūs vieno kopīgs skatījums par veselīgiem bērniem, kuri skolas sporta nodarbībās un ārpus tām bauda kustību prieku un apgūst pareizus kustību pamatus,” uzsver Arnis Lagzdiņš, LVS prezidents.





''Mēs esam patiesi priecīgi, ka programma “Bērnu vieglatlētika”, kas tikai pagājušā gadā ieviesta Latvijā, ir aizvadījusi tik veiksmīgu pirmo sezonu,” stāsta SIA “Maxima Latvija” korporatīvo attiecību vadītājs Jānis Vanags. “Redzam ļoti lielu atsaucību gan no sporta skolotājiem un treneriem, gan no pašiem bērniem, jo programma ļauj vieglatlētikas treniņus aizvadīt jaunos un interesantos veidos. Ceram, ka nākamajos gados programmas mērogu izdosies aizvien paplašināt, nodrošinot vēl vairāk bērniem iespēju apgūt pareizus vieglatlētikas pamatus visā Latvijā!''





Par programmu:

Programmu “Bērnu vieglatlētika”, kuras ietvaros tiek rīkoti “Bērnu vieglatlētikas” festivāli, apgūst jau aptuveni 13 miljoni bērnu vairāk nekā 130 pasaules valstīs, un 2018. gadā tā tika ieviesta arī Latvijā. Programmas virsmērķis ir bērniem saistošā veidā ar īpaša inventāra palīdzību jau agrā vecumā iemācīt pareizus kustību pamatus.