"Zaļās jostas"rīkotajā konkursā novada mācību iestādes kopā savāc 8800 kilogramus makulatūras

2018./2019. mācību gadā “Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņā “Tīrai Latvijai!”, piedaloties 92 720 bērniem un jauniešiem no 388 izglītības iestādēm, savāktas un otrreizējai pārstrādei nogādātas 939,544 tonnas makulatūras. No Vidzemes reģiona konkursā piedalījās 47 izglītības iestādes, savācot 119,66 tonnas makulatūras, tostarp no Gulbenes novada makulatūras vākšanā piedalījās sešas skolas un divas pirmsskolas mācību iestādes, kopā savācot 8800 kilogramus makulatūras. Par to informē SIA "Zaļā josta"" speciāliste Laima Kubuliņa.

No Gulbenes novada piedalījās Lizuma vidusskola, kur skolēni savāca 3640 kg makulatūras (vidēji uz 1 skolēnu - 22,20 kg); Gulbenes sākumskolas audzēkņi savākuši 2640 kg (vidēji uz vienu skolēnu - 10,27 kg); Gulbenes novada valsts ģimnāzija - 1780 kilogramus (vidēji uz vienu skolēnu - 9,08 kg); Kr.Valdemāra pamatskola - 1100 kg (vidēji uz vienu skolēnu - 8,75 kg); Sveķu internātpamatskola - 230 kg (vidēji uz vienu skolēnu - 1,44 kg), Gulbenes 1.pirmsskolas mācību iestāde - 1150 kg (vidēji uz 1 bērnu - 8,9 kg) un Stāķu bērnudārzs - 600 kg (vidēji uz vienu bērnu - 6,98 kg).



L.Kubuliņa stāsta, ka Vidzemes reģionā visaktīvākā makulatūras vākšanas konkursā šogad ir Alūksnes pilsēta un novads, kuru pārstāvēja 10 iestādes ar 1586 audzēkņiem, savācot 25,170 tonnas makulatūras.



"Apkopojot makulatūras vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai” šī gada rezultātus, atbilstoši savāktajam makulatūras apjomam uz vienu izglītības iestādes audzēkni, labākie sasniegumi visā valsts merogā ir Brenguļu sākumskolai - vidēji 351,62 kg makulatūras uz vienu audzēkni. Brenguļu sākumskola izcīnīja arī 2. vietu valsts mērogā pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma – kopā savācot 17,581 tonnas. Cesvaines pirmsskola “Brīnumzeme” savāca 74,26 kg makulatūras uz vienu skolas audzēkni. Mētrienas pamatskolai izdevies savākt vidēji 70,26 kg makulatūras uz vienu audzēkni," stāsta L.Kubuliņa.





Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems lieliskas balvas no konkursa organizatora “Zaļā josta” un atbalstītājiem - AS “Latvijas Valsts meži”, izklaižu parka “Avārijas brigāde”, SIA “Pilsētvides serviss”. Par makulatūras izvešanu no mācību iestādēm un nogādi pārstrādē rūpējās SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes”. Paldies ilggadējam konkursa partnerim Valsts izglītības satura centram par vides izglītības integrāciju mācību procesā.



"Visi kampaņas “Tīrai Latvijai” dalībnieki laipni aicināti uz lielajiem “Zaļās jostas” Vides svētkiem, kas šogad tiek rīkoti “Latvijas Valsts mežu” dabas parkā Tērvetē, Kurbada zemē “Latvijas Meža dienu 2019” ietvaros. Pasākuma mērķis ir radīt īpašus svētkus un sagādāt prieku ikvienam konkursu dalībniekam, kuri visa gada garumā rūpējušies par tīras vides saglabāšanu. Svētkos uzstāsies Latvijā iemīļoti mākslinieki, norisināsies konkursa laureātu sveikšana, kā arī darbosies virkne bezmaksas radošo darbnīcu, vides izglītības spēļu unun izziņu laboratoriju,'' atklāj "Zaļās jostas" pārstāve.