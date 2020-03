Arī Gulbenes novada skolēnu mācību uzņēmumi piedalījās "Citā Bazārā" Rīgā

7.martā Rīgā, tirdzniecības centrā “Domina Shopping”, notika gada lielākais skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “Cits Bazārs”, kurā ar pašu radītiem produktiem tirgojās 270 skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas. Plašā klāstā pircējiem pieejami skolēnu izstrādāti skaistumkopšanas, interjera, tehnoloģiju produkti, kā arī rotaļlietas, bižutērija, tekstila un pārtikas preces.



"Citā Bazārā" no Gulbenes novada skolām piedalījās astoņi SMU.

No Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pamatskolu grupā startēja SMU "Cat's Style", piedāvājot mājas dekorus un aksesuārus cilvēkiem, kuri mīl kaķus, SMU "Heat the Nozzle", piedāvājot individualizētu 3D printētu attēlu iztrādi, kas izgasimoti ar RGB lampiņu (darbojas uz pults); SMU "HAMAleoni", piedāvājot produkciju no HAMA pērlītēm - atslēgu piekariņus, auskarus, spēles, austiņu turētājus.

Vidusskolu grupā piedalījās Gulbenes novada valsts ģimnāzijas SMU "Clean Clever", kas gatavo "zero waste" beziepakojuma trauku mazgājamo līdzekli kuba formā, SMU "Eveknit", kas dažādiem materiāiem iedod otro dzīvi, SMU "Seat Cleaner", piedāvājot pēc lietus pašžāvējošu un pašattīrošu parka vai citu ārtelpu urbānā stila soliņu; Lizuma vidusskolas SMU "Golden Wood", kurš gatavo dāvanu kastītes, putnu būrīšus un krājkases; Gulbenes 2.vidusskolas SMU "Amika", piedāvājot dažāda izmēra un formas aromātiskās ziepes dažādām gaumēm no visdažādākajām sastāvdaļām. .

SMU programma ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji 22 % programmas absolventu ir jau iesaistījušies uzņēmējdarbībā.



Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai JA Latvia, kas ir Junior AchievementWorldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.

2019./2020. mācību gadā JA Latvia ir reģistrējusi gandrīz 1220 SMU, kas ir labākais rādītājs JA Latvia pastāvēšanas laikā.