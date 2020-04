Arī mākslu un mūziku apgūst attālināti

Kvalitāte pāris mēnešu laikā nevar būtiski kristies, jo visu iepriekšējo mācību gadu esam godprātīgi strādājuši, uzsver Gulbenes mūzikas skolas direktore Ilona Matīsa. Līdzīgi kā vispārizglītojošajās skolās arī Gulbenes mūzikas skolā un Gulbenes mākslas skolā rit otrā nedēļa, kad mācības notiek attālināti. Konsultācijas notiek gan telefoniski, gan caur dažādiem tiešsaistes līdzekļiem.

Būs saprotoši

Mūzikas skolā skolotāji strādā gan no skolas, gan savām mājām, izmantojot dažādas sazināšanās platformas - “WhatsApp”, “Skype” un “Zoom”. “Bērni savā ierastajā mācību stundu laikā sazinās ar skolotāju, un tad notiek videostunda. Bērns novieto telefona kameru, lai var redzēt, kā viņš spēlē, skolotājs noklausās un komentē. Mazākajiem bērniem vecāki palīdz nofilmēt to, kā viņi spēlē konkrēto skaņdarbu, tad tas tiek nosūtīts skolotājam. Skolotājs sazvanās un izstāsta, pie kā jāpiestrādā. Teorētiskajos priekšmetos skolotāji dod uzdevumus darba burtnīcās, bērniem tiek sūtīti dažādi interneta “linki”, kur var noklausīties nepieciešamos skaņdarbus,” attālināto mācīšanās procesu skaidro I.Matīsa.

Viņa norāda, ka galvenā problēma mācību procesā ir tiem bērniem, kuriem mūzikas instruments nav pieejams pašu mājās. “Lielākajai daļai jau ir savs instruments, bet dažiem tomēr mājās nav klavieru. Sitaminstrumentu spēlē audzēkņiem nav marimbas. Tas ir dārgs instruments, un mums pašiem tas ir viens skolā. Uz skolu viņi nevar nākt spēlēt, tādēļ šobrīd viņiem nav iespēju trenēties. Tā ir problēma, ko pašreiz nevaram atrisināt. Esam par to informējuši Latvijas Nacionālo kultūras centru. Tomēr domāju, ka mūsu valstī šo problēmu nevarēs atrisināt. Nav iespējams šiem bērniem piegādāt vai uzdāvināt nepieciešamo instrumentu. Mēs piedāvājam savus instrumentus, kas ir rezervē, nomāt, bet ir ģimenes, kuras saka, ka nav, kur nolikt to mājās,” stāsta mūzikas skolas direktore.

Mūzikas skolā mācību gada noslēguma pārbaudes darbi ierastajā režīmā tikuši plānoti maijā. “Pārbaudes darbi īstenosies tikai tad, ja būs no valsts atļauja, ka varam atsākt mācību procesu. Tad arī pielāgosimies. Saprotams, ka no bērna nevarēsim prasīt, lai viņš, atgriežoties skolā, ir gatavs spēlēt ieskaiti. Grafiks noteikti tiks mainīts. Protams, ka gada beigās mēs gribam parādīt to labāko rezultātu, bet šobrīd, neesot blakus skolotājam, mēs no bērna nevaram gaidīt to kvalitāti, pie kādas esam pieraduši. Būsim saprotoši un pieņemsim esošo situāciju,” saka I.Matīsa.

Cer uz radošo darbu izstādi

Darbs nav apstājies arī Gulbenes mākslas skolā. “Arī pie mums mācības notiek attālināti. Brīvlaika nedēļā uztaisījām trīs uzdevumus - katrai nedēļai vienu. Saprotam, ka bērni ir noslogoti vispārizglītojošajā skolā un arī izmantojamie materiāli mājas apstākļos ir ierobežoti. Tāpēc vienojāmies par vienu uzdevumu, kas bērnam nedēļā būs jāizdara, un nedēļas nogalē jāatsūta bilde, kā izdevies darbs. Tēmas šīm trīs nedēļām ir – pilsēta, klusā daba un Lieldienas. Protams, ja rodas jautājumi, var zvanīt skolotājam vai uzdot tos caur E-klasi. Skolotāji strādā un konsultē attālināti,” stāsta mākslas skolas direktore Sandra Dikmane.

Arī attālināto mācību laikā bērni tiek mudināti pilnveidot prasmes, izmantojot dažādas mākslas tehnikas, plānot savu darbu no skices līdz gatavam darbam. Skolas direktore cer, ka pēc ārkārtējās situācijas beigšanās skolā izdosies sarīkot lielu darbu izstādi. Bērni šajā laikā tiek rosināti arī kopā ar saviem vecākiem veidot papildus dažādus radošus darbus.







Uzziņai

◆ Gulbenes mākslas skolā (gan pilsētas, gan lauku reģionos esošajās klasēs) šobrīd mācās 250 bērni.

◆ Gulbenes mūzikas skolā mācās 174 bērni.