"FIZMIX Eksperiments" neklātienes finālā – četras Gulbenes novada komandas

Šis ir īpašs gads AS "Latvenergo" organizētajam 8. un 9. klašu skolēnu fizikas erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments" – konkurss norisinās jau ceturtdaļgadsimtu, un šogad pirmo reizi konkursa fināls notiks iepriekš nebijušā neklātienes formā. Konkursa neklātienes atlases kārta noslēgusies, un ir noskaidrota 61 zinošākā komanda, kura piedalīsies finālā, lai cīnītos par Latvijas erudītāko komandu godu. Par to informē Marija Marlēna Krekovska.

Konkursa finālā iekļuva pa desmit erudītākajām komandām no Rīgas pilsētas un Rīgas, Vidzemes, Zemgales un Latgales reģioniem. Izņēmums ir Kurzemes reģions ar vienpadsmit fināla komandām, jo divas komandas dala desmito vietu.

Vidzemes reģiona finālā piedalīsies arī Gulbenes 2. vidusskolas komanda “fizmixeri”, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda “Kvarki”, Lizuma vidusskolas komanda “LiVi” un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda “Swan”.

Konkursa organizatori globālās pandēmijas dēļ saskārās ar vairākiem izaicinājumiem. Tika atcelts Baltijā lielākais fizikas festivāls, kura laikā būtu norisinājies konkursa fināls, kā arī bija jāmeklē risinājumi fināla norisei, jo dalībnieki līdz ārkārtas stāvokļa izsludināšanai bija ieguldījuši daudz darba neklātienes kārtas uzdevumu risināšanā.

Neskatoties uz visiem izaicinājumiem, konkursa fināls norisināsies 20. maijā, taču neklātienē, - skolēniem katram individuāli būs jārisina dažādi interesanti fizikas uzdevumi.

Konkursa "FIZMIX Eksperiments" eksperts Ansis Ēcis: "Jau iepriekšējos gados esmu piedalījies konkursā gan kā eksperts, gan konkursa fināla žūrijā, taču šogad izaicinājums ir lielāks. Arī mums, fizikas ekspertiem, ir jāpiedomā, lai sagatavotu uzdevumus, kurus skolēni varētu veikt katrs savās mājās, individuāli. Šī situācija liek mums domāt "ārpus rāmjiem" un iejusties skolēnu ādā, kuriem šie uzdevumi būs jāveic. Šogad konkursa finālistiem būs jādemonstrē ne tikai savas zināšanas fizikā, bet arī spējas strādāt patstāvīgi un uzticēties saviem komandas biedriem. Protams, ļoti žēl, ka šogad visi kopā netiksimies fizikas festivālā, taču šī mums visiem būs vērtīga pieredze, kura noderēs visu atlikušo dzīvi."

Konkursa fināls norisināsies 20. maijā, un 21. maijā tiks paziņotas sešas uzvarētāju komandas – viena no katra reģiona un Rīgas. Sadarbībā ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" šogad galvenā balva ir Fitbit Versa 2 viedpulksteņi, kurus savā īpašumā iegūs uzvarētāju komandu katrs dalībnieks un skolotājs. Visi fināla dalībniekiem iegūs veicināšanas balvas no AS "Latvenergo" un konkursa sadarbības partneriem – pārtikas ražotāja Food Union gardumu zīmola Kārums, Selga, Pica LuLu, Ventspils piedzīvojumu parks, Piedzīvojumu parks Tarzāns, EscapeRoom.lv, SIA "Skrīveru saldumi", Kurzemes radio, TVNET, E-klase un PROTO zinātnes centrs.

AS "Latvenergo" rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisināsies 25. reizi, pulcējot komandas no Latvijas skolām, kurās mācās 8. un 9. klašu skolēni. "FIZMIX Eksperiments" konkursa mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, kā arī veicināt jauniešos profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fiziku. Ar konkursa "FIZMIX Eksperiments" palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša.