Gabrielas stāstu radio lasīs profesionāli aktieri

Septembra svētdienās pulksten 10.35 “Latvijas Radio 1” skanēs Radioteātra sagatavotie iestudējumi “Manas bērnības stāsts”, kuros būs dzirdami divpadsmit sākumskolas vecuma bērnu sacerējumu fragmenti par interesantākajiem, spilgtākajiem un arī skumjākajiem notikumiem mazu bērnu dzīvēs.

Radioteātra lasījumos ir iekļauts arī Līgo pagastā dzīvojošās skolnieces Gabrielas Kostigovas darba fragments, “Dzirksteli” informē “Latvijas Radio” Komunikācijas un multimediju daļas sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Zalāns. Piedaloties Latviešu valodas aģentūras rīkotajā skolēnu radošo darbu konkursā “Mans bērnības stāsts”, kas notika pirms diviem gadiem, Gabriela pārstāvēja Gulbīša pamatskolu, šobrīd viņa mācības turpina Gulbenes novada vidusskolā.

“Kad pārcēlāmies no Rīgas dzīvot uz Gulbenes novadu, ome man iemācīja daudzus lauku darbus Tirzas pagastā. Ar nepacietību gaidu, kad izaugšu liela. Iespējams, tad man jau būs daudz bērnības stāstu, kurus varēšu apkopot piedzīvojumu grāmatā. Bet katrs piedzīvotais mirklis manā bērnībā liek saprast: visskaistākā zeme un septītais pasaules brīnums man vienmēr būs Latvija,” raksta Gabriela Kostigova.

Grāmatā, kurā apkopoti bērnu radošie darbi, var lasīt arī Gulbīša pamatskolas skolēnu Kristiānas Čakšes, Gustava Koruļa, Arvja Ormaņa bērnības stāstus, kā arī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 7.klases skolnieces Līgas Belovas darba fragmentu.

Katru gadu Latviešu valodas aģentūra konkursos aicina piedalīties ikvienu Latvijā vai pasaulē dzīvojošu skolēnu. Darbus vērtē īpaša žūrija, labākos no tiem apkopojot un izdodot grāmatas formātā. Grāmatas “Mans bērnības stāsts” fragmenti ar Radioteātra starpniecību nu skanēs arī audio formātā. Darbu fragmentus lasīs Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa un Ainārs Ančevskis. Lasījumus iestudējis režisors Valdis Lūriņš, savukārt muzikālā pavadījuma autors ir komponists Valdis Zilveris.

““Manā bērnības stāstā” Latvijas dabas un cilvēku skaistuma novērtējums bērnu darbos ir tāds, ka cepuri nost! Mani patiesi aizkustināja šī grāmata, un tas nemaz nenotiek tik bieži. Ne jau visi grāmatas autori kļūs par rakstniekiem, kaut gan man ir aizdomas, ka daži no viņiem būs izcili. Pats galvenais, ka skolotāji viņos ir iedēstījuši būtiskāko – būt brīviem! Jo vairāk ritēs laiks, jo vairāk šiem darbiem būs vēl viena liela virsvērtība. Tās būs kā savdabīgas enciklopēdijas, kas ļaus ieraudzīt un sajust laiku, kad šo stāstu un pārdomu autori vēl nebija pieauguši,” atzīst V.Lūriņš.

Jaunais skolēnu radošo darbu konkurss tiks izsludināts Latviešu valodas aģentūras mājaslapā “Valoda.lv” 26.septembrī.