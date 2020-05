Gulbenes bērnudārznieki nodod pārstrādei 75 kilogramus izlietotu bateriju

Noslēgusies “Zaļās jostas” organizētā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019/2020. mācību gada sezona. Bateriju vākšanā iesaistījās 78 817 bērni no 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 30,531 tonnas izlietotu bateriju. Vidzemes reģionu konkursā pārstāvēja 36 izglītības iestādes, savācot 4,233 tonnas izlietotu bateriju. Par to informē SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja Laima Kubliņa. Šogad “Zaļā josta” bateriju vākšanai skolas apvieno jau 14. reizi.

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes bērni nodevuši pārstrādei 75 kilogramus izlietoto bateriju. Rēķinot uz vienu bērnu, vidēji 0,61 kilogramu savācis katrs bērnudārza audzēknis.

Būtisks rādītājs, kas parāda konkursa dalībnieku čaklumu, ir vidējais savāktais izlietoto bateriju apjoms, rēķinot uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Parasti konkursā “Tīrai Latvijai” visvairāk izlietoto bateriju uz vienu audzēkni savāc tieši mazās reģionālās izglītības iestādes. Šogad Vidzemes reģionā čaklākie bateriju vācēji mācās Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, kur katrs bērns vidēji ir savācis 4,47 kg bateriju. Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Brīnumdārzs" audzēkņi vidēji ir savākuši 4,32 kg bateriju katrs. Savukārt Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” audzēkņi vidēji ir nodevuši 2,75 kg izlietoto bateriju katrs.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!’’ organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju.