Gulbenes novada labākā “Skaļā lasītāja” - Annija Iļjenko

Jau trešo gadu Gulbenes novada 5. un 6.klases skolēni aktīvi iesaistās Skaļās lasīšanas sacensībā.

“Var teikt, ka šī ir jauna Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu literatūras centra darbinieku rosināta lasītveicināšanas aktivitāte konkrētam vecumposmam. Ideja tika aizgūta no Holandes, kur šāda sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Sacensības mērķis Latvijā ir mazināt skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu, arī celt pašapziņu un izlīdzināt zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņus, kā arī stiprināt klases kolektīvus. Sacensībā izvēlētais fragments nav jāmācās no galvas, tas ir aizrautīgi jānolasa auditorijai un žūrijai, pirms tam pastāstot, kāpēc ir izvēlēta šī grāmata,” stāsta Gulbenes novada bibliotēkas bērnu bibliotēkas vadītāja Solvita Lībere.

Viņa saka, ka katru gadu aizvien vairāk skolēnu iesaistās šajā sacensībā. 2018.gadā, kad pirmoreiz notika šī sacensība, piedalījās skolēni no četrām novada skolām, bet šogad ir aktīvi iesaistījušās un sagatavojušas skolēnus lasīšanai jau astoņas skolas: abas Gulbenes skolas, Lejasciema un Lizuma vidusskolas, kā arī Sveķu, Rankas, Tirzas un Stāķu pamatskolas.

“Šajā gadā sacensība notika citādāk nekā ierasts. Šoreiz skaļie lasītāji savus lasījumus filmēja un sūtīja vērtēšanai. Lai arī formāts bija neierasts, tika saņemti 14 videolasījumi, kuri tika nosūtīti žūrijai. Šoreiz žūrijā tika aicinātas piedalīties četras Gulbenē zināmas personības – Edīte Siļķēna (viņa arī žūrijas priekšsēdētāja), Antra Sprudzāne (Gulbenes novada bibliotēkas direktore), Anita Rauza (divu jaunu lasītāju mamma un arī Gulbenes pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītāja) un Artūrs Brūniņš (Gulbenes basketbola komandas Buki treneris). Piekritīsiet – nopietna žūrija! 5.maijā visi vērtējumi tika saskaitīti - Gulbenes novada labākā “Skaļā lasītāja” ir Annija Iļjenko no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas. Apsveicam Anniju!” saka S.Lībere.

Otrās vietas šoreiz ir divas - Annai Emīlijai Anžei no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Kitijai Tomiņai no Lejasciema vidusskolas. Trešajā vietā ierindojies Matīss Salmiņš no Lejasciema vidusskolas.

“Paldies katram jaunajam lasītājam, kurš nenobijās no cita formāta un iesūtīja savu lasījumu vērtēšanai! Paldies arī skolotājiem un skolu bibliotekāriem par iesaistīšanos! Protams, liels paldies vecākiem! Ļoti gribam redzēt jaunos lasītājus klātienē, redzēt gribam arī žūriju. Balvas tiks pasniegtas klātienē, jo ceram, ka situācija valstī mainīsies un visus lasītājus līdz vasaras sākumam redzēsim Gulbenes novada bibliotēkā, šoreiz gan bez atbalstītājiem,” teic S.Lībere.