Mamma

Lasīju avīzē rakstu par skolu izglītības plānu. Visu cieņu Vējiņam!!! Par Stāķu skolu. Interesanti, kāpēc citi nedomā,vai iebaidīti no paša kunga? Šoreiz nepiekritīsim Mezītei,jo tiešām -skolu izvēlas vecāki un mēs izvēlamies savu Lizuma skolu. Ņemot vērā,ka mazās klases un jau lielas,tad vidusskolā mums būs vajadzīga. Vecāki, braucot uz darbu,ved bērnus līdzi uz skolu. Jāņem vērā,kā visā Gulbenes novadā tikai Lizumā ir darbavietas. Tiešām,brīnamies par Mezīti. Visu laiku viņu cienījām,kā cīnās par parasto darba cilvēku. Kas noticis? Gribas dzirdēt paskaidrojumus. Vai jūs maz zināt ,cik daudzus kilometrus jau skolēni laukos brauc uz skolu,liels vai mazs. Neatkarīgi no laika apstākļiem. Pilsētnieki mūžam to nevarēs. Tā kā beidzamais laiks pieslēgties "smadzenēm",.

pirms stundas, 2020.03.04 11:40