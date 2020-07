Gulbenes skolēni pārstāv valsti starptautiskā uzņēmējdarbības izglītības konkursā

Skolēnu mācību uzņēmums “Clean clever” no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas šogad tika atzīts par labāko Latvijā un ar panākumiem startējis “Junior Achievement” Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konkursā. Par to informē “Junior Achievement Latvia” valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

SMU “Clean clever” starptautiskajā konkursā piedalījās ar inovatīvu izstrādājumu - beziepakojuma trauku mazgājamo līdzekli no dabīgām izejvielām, kas patērētājam palīdz savā ikdienā ievērot “zero waste” dzīvesstila principus. Dalība konkursā šogad bija īpašs izaicinājums, jo COVID-19 radītās situācijas dēļ sacensības notika tiešsaistē.

Elizabete Brūniņa un Klinta Sniedze Markova stāsta, ka viņu radītā uzņēmuma mērķis ir ne tikai radīt ikdienas sadzīvē izmantojamu produktu, kas neatstāj atkritumus dabā, bet arī vērst sabiedrības uzmanību uz “zero waste” filozofiju, lietderību un šāda produkta izmantošanas nepieciešamību.

“No biznesa idejas līdz Eiropas finālam viena mācību gada laikā, sagatavojot biznesa plānu, attīstot savu ideju, organizējot pārdošanu, uzklausot kritiku, ekspertu ieteikumus, līdz beidzot pierādot sevi starptautiskā konkurencē, tiek gūta milzīga un neatsverama pieredze. Un tas viss tiek paveikts no skolas sola. Tādēļ jaunieši, kurus ik gadu redzam starp Eiropas labākajiem, parasti arī nepazūd no uzņēmējdarbības skatuves. Šis konkurss kalpo kā motivācija dibināt īstu uzņēmumu ar šo vai ar citu biznesa ideju. Skolēnu mācību uzņēmumu programma rada Latvijai uzņēmējus un darbīgus cilvēkus, kas veiksmīgi spēj darboties ikvienā jomā. Un tas nav maz,” J.Krievāns.

Šogad konkursā par labākā Eiropas skolēnu mācību uzņēmuma titulu sacentās 40 SMU no 39 valstīm. Starptautiski atzītu uzņēmumu vadītāji konkursa gaitā vērtēja jauniešu komunikācijas spējas, komandas darbu, problēmu risināšanas prasmes, spēju izvirzīt un sasniegt mērķus, finanšu rādītājus un prasmi atbilstoši reaģēt uz savu klientu vajadzībām, attīstot biznesa idejas. Pirmo gadu konkurss pilnībā norisinājās attālināti un mācību uzņēmumu prezentācijas, kā arī dalībnieku individuālās intervijas ar žūrijas pārstāvjiem trīs dienu garumā tika aizvadītas on-line vidē.

Par Eiropas SMU fināla uzvarētājiem šogad tika atzīts SMU "Bubbles" no Dānijas, kas izstrādājuši balss serveri ar mērķi uzlabot saziņu starp pedagogiem un studentiem ar uzmanības deficīta sindromu. Otro vietu konkursā ieguva SMU "Sigma" no Izraēlas, kas izveidojuši aproci ar sensoriem, kas ziņo, ja cilvēks slīkst, trešajā vietā - SMU "Tensopathy" no Turcijas ar inovācijās balstītu izgudrojumu, kas uzlabos dzīves kvalitāti tūkstošiem pacientu, kam nozīmēta ķīmijas terapija.

Nopietnu sagatavošanās posmu un sekmīgu dalību konkursā izdevās paveikt ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotās Inovāciju motivācijas programmas atbalstu.

Sarmīte Karlsone, LIAA Inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja: “Līdz ar izmaiņām, ko pieredzam pasaulē, arvien vairāk uzņēmumu domā ne vien par sava uzņēmuma peļņu šodien, bet arī par uzņēmējdarbības ilgtspēju. “Clean Clever” ar savu ideju un pieeju produkta izstrādē ir labs piemērs tam, ka inovācijas ir nepieciešamas un ieviešamas arī ārpus tehnoloģiju jomas. LIAA mērķis ir atbalstīt šādus uzņēmējus, kas meklē jaunus inovatīvus risinājumus un izvirza ambiciozus mērķus. Redzot Clean Clever komandas mērķtiecību un prasmi sadzirdēt gan pircēju, gan konkursa žūrijas ieteikumus, ticam, ka šīs komandas dalībnieces vēl redzēsim LIAA Biznesa inkubatoru, ārvalstu izstāžu vai tirdzniecības misiju sastāvā pārstāvot Latviju eksporta tirgos.”

Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu konkursa finālu ik gadu rīko “Junior Achievement Europe”. Latvijas skolu jauniešu dalība Eiropas finālā tiek īstenota LIAA projektā “Inovāciju motivācijas programma”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Pasākumu atbalsta LIAA, Swedbank un RTU Riga Business School.