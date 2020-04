Jauniešus aicina pieteikties Eiropas Kinoakadēmijas Jauniešu žūrijā

Nacionālais Kino centrs līdz 17. aprīlim aicina pieteikties bērnus un jauniešus vecumā no 12 līdz 14 gadiem Eiropas Kinoakadēmijas Jauniešu žūrijā. Lai arī šobrīd ievērojam dažādus ierobežojumus, labs kino nav atcelts! Balvai pieteikto filmu skatīšanās un vērtēšana šogad norisināsies pilnībā tiešsaistē no 23. līdz 26. aprīlim. Darbs Eiropas Kinoakadēmijas Jauniešu žūrijā ir iespēja piedalīties nozīmīgā starptautiskā filmu pasākumā, kurā satiekas vienaudži no 40 Eiropas valstīm. Dalībniekiem būs iespēja bez maksas noskatīties trīs aizraujošas filmas, ko balvai izvirzījuši vienaudži, kā arī diskutēt par filmām kopā ar režisoru Staņislavu Tokalovu. Tā kā pasākums norisinās tiešsaistē, aicinām žūrijā piedalīties bērnus un jauniešus no visas Latvijas. Žūrijas dalībnieki varēs noskatīties nominētās filmas ar subtitriem latviešu valodā un piedalīties diskusijā, atrodoties mājās. Dalībai pasākumā nepieciešams dators vai viedierīce un internets.

Pretendentus lūdzam līdz 17. aprīlim nosūtīt pieteikumu uz jauniesufilmudiena@gmail.com . Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, vecums, telefona nr., e-pasts un jāatbild uz jautājumu “Kāpēc vēlies piedalīties Eiropas Kinoakadēmijas jauniešu žūrijā?” Papildu informācija pieejama vietnē https://yaa.europeanfilmawards.eu/

Mājas lapā būs skatāma arī balvu pasniegšanas ceremonijas tiešraide 26. aprīlī plkst. 17:00-17:30, tur atrodama arī informācija par iepriekš Eiropas Kinoakadēmijas Jauniešu balvai nominētajām filmām un iespējām tās noskatīties tiešsaistē.

Šogad balvai nominētas trīs spēlfilmas, kas uzņemtas Eiropā un vēsta par bērniem un jauniešiem aktuālām tēmām.





"Roka izmaina pasauli", režisore Katja Benrata (Vācija, 101 min)

Drosmīga, asprātīga un savdabīga meitene – tā ir Roka. Viņai ir 11 gadi, un viņa dzīvo diezgan neparastu dzīvi. Kamēr viņas tētis strādā kosmosā, Roka pirmo reizi mūžā apmeklē parasto skolu. Skolā viņa uzreiz izceļas ar savu bezrūpīgo un patstāvīgo dzīvesveidu, Roka bezbailīgi stājas pretim klasesbiedriem, kuri terorizē pārējos, jo visupirms Roka cīnās par taisnīgumu.

Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=JI0GpJk0GV4

"Mans brālis dinozauru mednieks", režisors Stefano Kipanī (Itālija, Spānija, 102 min)

Džekam ir brālis Džo ar Dauna sindromu. Bērnībā vecāki Džekam stāstīja, ka brālim piemīt īpašas spējas, taču tagad, kad jādodas uz vidusskolu, Džeks vairs netic, ka brālis ir supervaronis. Patiesībā viņam ir kauns par brāli. Īpaši tāpēc, ka skolā Džeks satiek sapņu meiteni Ariannu, uz kuru negrib atstāt sliktu iespaidu. Džeks izliekas, ka viņam nav brāļa, taču nav iespējams mīlēt kādu, ja neesi patiess. Šo dzīves mācību Džekam iemācīs mazais brālis Džo.

Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=6lGQFg6ZcyE

"Lieliskā vasara ar Tesu", režisors Stīvens Vuterlūds (Nīderlande, Vācija, 83 min)

Baidoties, ka tiks atstāts novārtā kā ģimenes jaunākais bērns, Sems brīvdienu laikā Teršelingā, Nīderlandes salā, viens pats uzsāk gatavoties patstāvīgai dzīvei. Bet, satiekoties ar noslēpumaino kaimiņieni Tesu, viņš tiek ierauts piedzīvojumā, kas liek viņam saprast, ka sava ģimene ir jāmīl, nevis jāmūk no tās. Sems pieņem radikālu lēmumu, kas pakļauj briesmām viņa īpašo draudzību ar Tesu un uz visiem laikiem izmainīs Tesas dzīvi.

Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=EBuI7kjvVDE

Lai arī nekas nelīdzinās filmas skatīšanās pieredzei kinoteātrī kopā ar citiem kino faniem, pašreizējos apstākļos vissvarīgākais ir rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību. Ceram, ka nākamajā gadā visi kopā atgriezīsimies kinoteātrī!