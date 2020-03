Jaunsargi sacenšas Lejasciemā par godu pulkvedim Oskaram Kalpakam

Lejasciema vidusskolā 12.martā notika Jaunsargu diena. Jau piecpadsmito gadu Lejasciema vidusskolas un citu novada skolu skolēni sacentās četrās disciplīnās: ierindas skatē, automāta AK-4 jaukšanā un salikšanā, militāro pakāpju un roku signālu noteikšanā un florbolā.

Lejasciema vidusskolas direktores vietniece Lana Černoglazova uzsver, ka jaunsargi demonstrēja stingru stāju un komandas spēku, ātru, konkrētu rīcību un pozitīvu attieksmi un piederību savai valstij.

“Savulaikt diriģents Jānis Erenštreits, daudzus gadus vadot jaunākās paaudzes korus un pārdomājot patriotisma izpausmes Latvijā, ir teicis, ka tas ir attieksmes, rīcības un stājas kopums. Es gribētu teikt, ka šis kopums ļoti spilgti izpaudās Jaunsargu dienā Lejasciema vidusskolā,” saka L.Černoglazova.

Sacensībās startēja 11 komandas (vidēji 8 dalībnieki komandā) no Lejasciema, Lizuma, Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Stāķu pamatskolas.

“Prieks, ka sacensības organizēt katru gadu piesakās izbijušie jaunsargi, nu jau zemessargi. Šogad tās bija divas jaunietes, kas ilgus gadus pašas bija sacensību dalībnieces. Agnija Briedīte tagad apgūst fotogrāfa profesiju un bija gatava brīvprātīgā kārtā būt klāt, lai palīdzētu pasākumā, un Alvīne Ivanova, kura veica sacensību sekretāra pienākumus,” stāsta L.Černoglazova.

Sacensību jaunākajā grupā (4.-8.klase) 1.vietu izcīnīja Lejasciema vidusskolas 8.klases komanda; 2./3.vietu dalīja Lejasciema vidusskolas 7.klase un Gulbenes jaunākās grupas jaunsargi. Sacensību vecākajā grupā (9.-12.klase) 1.vieta - Lizuma vidusskolas komandai; 2.vieta - Gulbenes 2.vidusskolas 10 klasei, 3.vieta - Lejasciema vidusskolas komandai.

“Jaunsargu kustība Lejaciemā un visā Gulbenes novadā instruktores Lāsmas Gabdulļinas darba un personības ietekmē ir pozitīvi veidojusi vietējo jauniešu attieksmi pret valsts aizsardzību, sabiedrības vērtībām, personības pilsonisko izaugsmi. No mazotnes piedaloties dažādos jaunsardzes pasākumos, pārbaudījumos vai arī tikai vērojot tos no malas, daudzus Lejasciema vidusskolas absolventus ir ieinteresējusi militārā karjera, un viņi izvēlējušies savu nākotni cieši saistīt ar savas valsts drošību. Skolēni, kuri pirms gada un vairākiem droši soļoja pa Lejasciema vidusskolas sporta zāli ierindas skatē, šobrīd dienē Latvijas Bruņotajos spēkos vai mācās Aizsardzības akadēmijā, un pilnīgi noteikti daļa no skolēniem, kas 12.martā soļoja, jauca un salika ieročus, pavisam drīz soļos pa Alūksnes un Ādažu poligoniem,” saka L.Černoglazova.