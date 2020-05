Konkursa “FIZMIX Eksperiments” neklātienes finālā Gulbenes novada komandas ir TOP 10

Šogad AS “Latvenergo” organizētais 8. un 9. klašu erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments” norisinājās jau 25. gadu, un konkursam pieteicās 246 komandas jeb 1230 skolēnu no visas Latvijas. 20.maijā norisinājās vēl iepriekš nebijis neklātienes fināls, kura laikā komandu dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi un praktiski eksperimenti. Izvērtējot iesniegtās komandu atbildes, ir noskaidroti konkursa “FIZMIX Eksperiments” 25. sezonas uzvarētāji, kuri iegūst galveno balvu – “Fitbit Versa 2” viedpulksteņus. Par to informē projekta koordinatore Marija Marlēna Krekovska.

No Gulbenes novada konkursā piedalījās četras komandas, kuras visas iekļuvušas TOP 10. Gulbenes 2.vidusskolas komanda “fizmixeri” ierindojusies 6.vietā, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda “Kvarki” ir 9.vietā, Lizuma vidusskolas komanda “LiVi” izcīnījusi 8.vietu, bet Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda “Swan” ir 2.vietā. Pirmo vietu Rīgas pilsētā ieguvusi komanda “Fizzy Mixers”, kura pārstāv Rīgas Angļu ģimnāziju. Rīgas reģionā zinošākā komanda bija “Wrong Turn” no Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas. Vidzemes reģionā pirmo vietu ieguva komanda no Madonas Valsts ģimnāzijas - “Epsilons 131”. Uzvarētāji Latgales reģionā ir komanda “Fotoni” no Līvānu 2. vidusskolas. Zinošākās komandas titulu Zemgales reģionā ieguva komanda “Neatgriezeniskās mutācijas” no Aizkraukles novada vidusskolas. Galveno balvu visai komandai Kurzemes reģionā izcīnīja komanda “Dūdeles”, kura pārstāv Skrundas vidusskolu.

Katrai komandai bija jāveic pieci uzdevumi ar praktiskiem eksperimentiem, kuru izpildei bija dota viena stunda. Šajā laikā katram komandas dalībniekam bija jāpilda viens uzdevums. Galvenokārt tika vērtēta iesniegtās atbildes precizitāte, un gadījumā, ja divām komandām bija vienāds punktu skaits, tika ņemts vērā uzdevuma izpildei veltītais laiks.

“Mācību gads tūlīt beigsies – turklāt pilnīgi atšķirīgi no tā, kā sācies. Taču šī neparastā situācija ļauj paskatīties uz daudz ko pilnīgi citādi, un mēs paši redzam, ka jauni izaicinājumi ir vislabākā pieredze. “FIZMIX Eksperiments” šajos gados kļuvis par izcilnieku kalvi, par meistardarbnīcu. Interneta portālos varam lasīt veiksmes stāstus par vairākiem bijušajiem šī konkursa dalībniekiem, kas šodien veiksmīgi strādā gan zinātnē, gan biznesā. Jauniešiem, kuri savu nākotni saista ar fiziku un eksaktajām zinātnēm, ir neierobežotas iespējas karjeras izaugsmē, jo fizika mums ir visapkārt. Tādēļ man ir liels prieks par skolēnu atsaucību un ieinteresētību, un īpašu paldies gribu teikt skolotājiem, jo bez viņu līdzdarbošanās šis konkurss nemaz nevarētu notikt, ” uzsver AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs.