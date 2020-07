Šovasar Gulbenes novadā krietni mazāk nometņu bērniem

Apgūt galda kultūru, spēlēt golfu, iemācīties pašaizsardzības paņēmienus, iepazīt tuvāk novada pagastus – tās ir dažas no šovasar novada bērnu un jauniešu nometnēs piedāvātajām iespējām. Gulbenes novada pašvaldības finansiāli atbalstītas ir sešas nometnes, kurās var piedalīties dalībnieki no 7 līdz 18 gadu vecumam. Divas nometnes norisināsies jau jūlijā, bet četras būs nedēļas laikā no 10.augusta.

“Gulbenes novada Izglītības pārvalde izsludināja nometņu projektu konkursu, kurā varēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai. Pieteikumi nometņu konkursam novada pašvaldībā bija jāiesniedz līdz 11.jūnijam. Tika saņemti un izvērtēti septiņi pieteikumi. Nometņu organizēšanai pašvaldības budžetā paredzēti 6000 eiro,” “Dzirksteli” informē Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Baiba Muceniece.

Apstiprinātas sešas nometnes, no kurām četras ir atvērtās nometnes, kurām pieteikties var jebkurš novadā dzīvojošais bērns.

Tikai 15 dalībnieki

Galvenās nometņu norises vietas būs Gulbene, Tirza, Jaungulbene, Druviena un Lejasciems. Vairākus pagastus vienlaikus aicina iepazīt Gulbenes novada bibliotēka savas organizētās nometnes „Sekojot pavedieniem 2“ laikā. Nometne notiks no 10. līdz 14.augustam, un tās laikā tiks apciemoti Rankas, Tirzas, Litenes, Jaungulbenes un Stāmerienas pagasti.

Līdzīga nometne tikusi organizēta jau pērn, un, kā atzīst viena no organizatorēm Rūta Bokta, atsaucība ir bijusi liela. Pieteikšanās šīs vasaras nometnei ir gandrīz noslēgusies. “Esam tuvu dalībnieku uzņemšanas noslēgumam. Nometnē uzņemam tikai 15 dalībniekus, jo esam ar kolēģi divatā. Par lielāku skaitu varbūt padomāsim nākamgad. Piecu dienu laikā mēs apciemosim piecus Gulbenes novada pagastus, iepazīstot kultūrvēsturiskās vērtības, kas tiem piemīt, un arī novadniekus – rakstniekus un dzejniekus, kas saistīti ar bērnu grāmatām. Katru dienu tiks apciemots viens pagasts,” stāsta R.Bokta.

Tālrunis sīkākai informācijai 22023043, e-pasts: “ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv”.

Ar sportisku ievirzi

Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze“ struktūrvienība Lejasciema jauniešu centrs „Pulss“ aicina bērnus no 10 līdz 14 gadu vecumam piedalīties nometnē “Sporto, esi laimīgs”. Atvērtā dienas nometne norisināsies nedēļā no 10.augusta Lejasciemā. “Pulsa” vadītāja Anna Žīgure “Dzirkstelei” stāsta, ka minimālais bērnu skaits ir piecpadsmit un programma šogad tiek veidota ar sportisku ievirzi.

“Esam saaicinājuši dažādus sporta pārstāvjus, trenerus, kuri dažādos šo nometni ar vairākiem sporta veidiem. Apmeklēsim golfa laukumu, dosimies uz zirgu izjādēm “Purenēs”, būs arī pārgājiens ar uzdevumiem. Katru dienu būs kaut kas cits. Vienā dienā pie mums būs “Krav Maga” treneris no Rīgas, kurš vadīs pašaizsardzības treniņu apmācību. Vēl pie mums viesosies lejasciemiete Ilva Ivaškina, kura šobrīd strādā Ogres novada sporta centrā. Viņa ir izmēģinājusi daudz un dažādus sporta veidus – gan volejbolu, gan hokeju. Viņa gan peld, gan nodarbojas ar kalnu slēpošanu,” atklāj A.Žīgure.

Nometnei vēl var pieteikties, un tā ir bez maksas. Nometni vadīs Lelde Vilka. Tālrunis informācijai 28653482, e-pasts: “lelde.vilka@gulbene”.

Pilnveidos sadarbības prasmes

Radošās, izzinošās un sportiskās nodarbībās lietderīgi pavadīt brīvo laiku aicina Gulbīša pamatskola savā vasaras nometnē “Raibās dienas”. Tur no 10. līdz 14.augustam tiks pulcēti 16 dalībnieki no 8 līdz 16 gadu vecumam. Tiks pilnveidotas sadarbības prasmes, mācoties gatavot ēst, apgūstot galda kultūru.

Nometni vadīs Maruta Sudare. Tālrunis sīkākai informācijai 28759528, e-pasts: “marsu2@inbox.lv”.

“Pintiķu piedzīvojumi”

Daudzus gadus bērnus kopā pulcē Druvienas vasaras nometnes organizatori. Arī šogad iespēja interesanti pavadīt laiku dienas nometnē “Pintiķu piedzīvojumi” no 13. līdz 17.jūlijam būs 25 dalībniekiem. Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs piedāvās gan apzināt Druvienas muižas vēsturi, gan vedīs ekskursijā uz Tirzu, gan piedāvās apgūt jaunas amatu prasmes kokapstrādē, metālkalšanā, stikla apgleznošanā, darbā ar tekstilijām.

Nometnes vadītāja - Valda Putene. Tālrunis informācijai 26403822, e-pasts: “valda.putene@gulbene.lv”.

Būs divas slēgtās nometnes

Pilnībā pašvaldības finansēta būs Lejasciema slēgtā nometne “Pazudis Kalnī”, kur dalībniekus piesaistīs paši organizatori. “Tā būs jauniešu centra “Bāzes” organizēta diennakts nometne, kurā piedalīsies riska grupas jaunieši. Šo nometni mēs veidojam sadarbībā ar sociālo dienestu. Galvenais, lai pašiem jauniešiem ir vēlme piedalīties,” saka jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāja Lelde Vilka. Šajā nometnē no 27. līdz 31.jūlijam jaunieši pilnveidos prasmes orientēties un izdzīvot mežainā apvidū, iepazīsies ar Zemessardzes, Robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba specifiku.

Otra slēgtā diennakts nometne norisināsies no 10. līdz 14.augustam Tirzā. Nometne “Volejbums” paredzēta 10 līdz 12 gadus veciem bērniem un piedāvās iespēju pilnveidot fizisko īpašību un spēju attīstību, saliedēs Gulbenes un Lizuma volejbola grupu meitenes. “Nometne ir slēgtā tipa, jo vairāk tendēta uz profesionālo izaugsmi volejbolā - tātad ar priekšzināšanām, kā arī lai saliedētu Lizuma nodaļas volejbola meitenes ar pilsētas meitenēm, kurām drīz būs kopā jāspēlē vienā komandā. Šogad paredzēts treneris “no malas”, ar svaigu skatu, pie reizes būs iespēja vietējiem treneriem gūt arī sava veida pieredzi. Tā kā mums sporto meitenes, kurām ir muzikālas un arī mākslinieciskas dotības, nometnē vēlējāmies arī ļaut izpausties šiem talantiem. Paredzēts neliels mākslas plenērs. Nometnē savu artavu dos arī mūsu novadnieki veiksmīgākie volejbolisti ar savu praktisko nodarbību. Paredzēta arī sporta ārsta lekcija. Mācīsimies sabalansēt sportu ar patīkamu un vērtīgu izklaidi,” stāsta organizatore Liene Ķikuste.

Nometņu sagatavošanas un norises laikā organizatoriem, protams, ir jāievēro valstī noteiktie ar COVID-19 saistītie ierobežojumi un jāievēro sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās piesardzības pasākumi.