Valsts prezidents lasīs lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”

Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 13.00 Valsts prezidents Egils Levits lasīs lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Par to informē Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane.

"Lekcija būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai, un tajā E. Levits stāstīs par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības, kā arī par to, kāda ir Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīme Eiropas un pasaules vēsturē," stāsta J.Deičmane.

Gan pirms lekcijas, gan lekcijas laikā skolēni Valsts prezidentam varēs uzdot jautājumus. Lekcijas ilgums kopā ar jautājumiem būs 40 min – tā noritēs no plkst. 13.00 līdz 13.40. Valsts prezidenta lekcijas garums būs apmēram 15 minūtes, pārējo laiku atvēlot skolēnu jautājumiem.

Lekciju būs iespējams skatīties Valsts prezidenta kancelejas YouTube kontā ( https://www.youtube.com/user/presidentlv ), kā arī tīmekļvietnē www.president.lv un Facebook ( egilslevitslv ) un Twitter ( @ HYPERLINK "https://twitter.com/Rigas_pils" Rigas_pils ) kontos.