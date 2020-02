Vidusskolēnus aicina iepazīt studentu ikdienas gaitas

Lai iepazītu savu potenciālo studiju programmu, fakultāti un studentu dzīvi ikdienā, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina vidusskolēnus pieteikties pasākumam «Seko studentam» un kļūt par studentu ēnām, gūstot priekšstatu par studiju un ārpusstudiju vidi RTU. Pieteikšanās notiek no 28. februāra līdz 13. martam, bet sekošana – no 16. līdz 27. martam. Par to informē RTU Sabiedrisko attiecību departamenta Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja Dita Arāja.

Sekojot studentam, būs iespēja uzzināt, kā notiek studijas RTU. Skolēni kopā ar studentiem apmeklēs lekcijas un piedalīsies laboratorijas darbos, iepazīs RTU Zinātnisko bibliotēku, dienesta viesnīcas, Studentu parlamentu, sporta kompleksus, kā arī apzinās citas RTU studentu pilsētiņas Ķīpsalā sniegtās iespējas.

Pieteikties akcijai «Seko studentam» iespējams vietnē sekostudentam.rtu.lv, autorizējoties ar savu E-klases pasi vai Mykoob lietotājvārdu un paroli.

Katrs skolēns var sekot vienam studentam vienu dienu. Ja skolēnu interesē vairākas studiju programmas, tad katrā programmā vienam studentam var sekot citā dienā.

Gan skolēni, gan studenti tiek aicināti dalīties ar savu pieredzi sociālajos tīklos, lietojot tēmturi #sekoRTU.